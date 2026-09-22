Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray
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Характеристики
Описание товара Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1006W Gray
Представляем вам вертикальный пылесос BQ — идеальное решение для быстрой и эффективной уборки в вашем доме. Этот мощный и стильный пылесос весом всего 4,5 кг впечатляет своим современным дизайном в элегантном черном цвете. Он оснащен всеми необходимыми характеристиками для поддержания идеальной чистоты. Аккумулятор с емкостью 3000 мА·ч и временем зарядки всего 3,5 часа обеспечивает до 35 минут непрерывной работы, что позволяет без проблем справляться с уборкой даже на больших площадях. Пылесос BQ также оснащен контейнером-пылесборником объемом 0,75 литра, который легко очищается и освобождает вас от необходимости постоянной замены мешков. Мощностью 160 Вт этот аппарат справляется как с сухой, так и с влажной уборкой, благодаря чему полы вашего дома будут всегда чистыми и свежими. Встроенный регулятор мощности на ручке позволяет максимально точно настроить интенсивность всасывания в зависимости от типа поверхности, а цельная труба всасывания обеспечивает легкость в управлении и маневренность. Пылесос оснащен надежным Li-Ion аккумулятором, который гарантирует долгий срок службы и стабильно высокую производительность. При уровне шума всего 78 дБ, пылесос BQ работает тихо и не причиняет дискомфорт ни вам, ни вашим соседям. Выбирая моющий пылесос BQ, вы обеспечиваете себе качество, удобство и надежность в каждом этапе уборки.
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