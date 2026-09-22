Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1002W White/Black
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Характеристики
Описание товара Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1002W White/Black
Представляем вертикальные пылесосы BQ — идеальное сочетание мощности и эргономики для эффективной сухой уборки. Эти стильные устройства, доступные в классическом белом и элегантном черном цветах, гармонично впишутся в любой интерьер. С потребляемой мощностью в 200 Вт, пылесосы BQ легко справятся с различными загрязнениями, а удобный контейнер объёмом 0,85 литра позволяет забыть о частой очистке. Тип пылесоса — моющий, что предоставляет больше возможностей для поддержания чистоты в вашем доме. Одно из главных преимуществ этих вертикальных пылесосов — это питание от аккумулятора, что обеспечивает беспроводную свободу передвижения. Li-Ion аккумулятор позволяет устройству работать до 45 минут, а полная зарядка занимает всего 5 часов. Благодаря регулятору мощности на ручке, вы сможете оптимально настроить силу всасывания под любые задачи. Труба всасывания выполнена в цельном варианте, что повышает надёжность и удобство использования. Пылесос работает на уровне шума в 80 дБ, что соответствует современным стандартам комфорта. С весом всего 4,5 кг, оно легко маневрирует и не вызывает усталости при длительной уборке. Выберите передовые технологии и стильный дизайн с вертикальными пылесосами BQ, и ваш дом всегда будет в идеальном порядке.
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