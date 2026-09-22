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Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1002W White/Black купить с доставкой в Москве
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Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1002W White/Black

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Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1002W White/Black - фото 2
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1002W White/Black - фото 3
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1002W White/Black - фото 4
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1002W White/Black - фото 5
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1002W White/Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Моющий пылесос
Цвет
белый, черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.85
Потребляемая мощность, Вт
200
Мощность всасывания
30 Вт (высокая скорость, 16 Вт — средняя, 13 Вт — низкая)
Время работы от аккумулятора, мин
45
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1002W White/Black - фото 1
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1002W White/Black - фото 2
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1002W White/Black - фото 3
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1002W White/Black - фото 4
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1002W White/Black - фото 5
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1002W White/Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727110
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Моющий пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый, черный
Комплектация
рукоять, резервуар 2 шт., дополнительный фильтр НЕРА Н10, дополнительная роликовая щетка, зарядная док-станция, несъемный аккумулятор, щетка для чистки, инструкция, гарантийный талон.
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.85
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
80
Потребляемая мощность, Вт
200
Мощность всасывания
30 Вт (высокая скорость, 16 Вт — средняя, 13 Вт — низкая)
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора, мин
45
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1002W White/Black

Представляем вертикальные пылесосы BQ — идеальное сочетание мощности и эргономики для эффективной сухой уборки. Эти стильные устройства, доступные в классическом белом и элегантном черном цветах, гармонично впишутся в любой интерьер. С потребляемой мощностью в 200 Вт, пылесосы BQ легко справятся с различными загрязнениями, а удобный контейнер объёмом 0,85 литра позволяет забыть о частой очистке. Тип пылесоса — моющий, что предоставляет больше возможностей для поддержания чистоты в вашем доме. Одно из главных преимуществ этих вертикальных пылесосов — это питание от аккумулятора, что обеспечивает беспроводную свободу передвижения. Li-Ion аккумулятор позволяет устройству работать до 45 минут, а полная зарядка занимает всего 5 часов. Благодаря регулятору мощности на ручке, вы сможете оптимально настроить силу всасывания под любые задачи. Труба всасывания выполнена в цельном варианте, что повышает надёжность и удобство использования. Пылесос работает на уровне шума в 80 дБ, что соответствует современным стандартам комфорта. С весом всего 4,5 кг, оно легко маневрирует и не вызывает усталости при длительной уборке. Выберите передовые технологии и стильный дизайн с вертикальными пылесосами BQ, и ваш дом всегда будет в идеальном порядке.

Отзывы о товаре Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1002W White/Black




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Моющий пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый, черный
Комплектация
рукоять, резервуар 2 шт., дополнительный фильтр НЕРА Н10, дополнительная роликовая щетка, зарядная док-станция, несъемный аккумулятор, щетка для чистки, инструкция, гарантийный талон.
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.85
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
80
Потребляемая мощность, Вт
200
Мощность всасывания
30 Вт (высокая скорость, 16 Вт — средняя, 13 Вт — низкая)
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора, мин
45
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вертикальные пылесосы BQ — идеальное сочетание мощности и эргономики для эффективной сухой уборки. Эти стильные устройства, доступные в классическом белом и элегантном черном цветах, гармонично впишутся в любой интерьер. С потребляемой мощностью в 200 Вт, пылесосы BQ легко справятся с различными загрязнениями, а удобный контейнер объёмом 0,85 литра позволяет забыть о частой очистке. Тип пылесоса — моющий, что предоставляет больше возможностей для поддержания чистоты в вашем доме. Одно из главных преимуществ этих вертикальных пылесосов — это питание от аккумулятора, что обеспечивает беспроводную свободу передвижения. Li-Ion аккумулятор позволяет устройству работать до 45 минут, а полная зарядка занимает всего 5 часов. Благодаря регулятору мощности на ручке, вы сможете оптимально настроить силу всасывания под любые задачи. Труба всасывания выполнена в цельном варианте, что повышает надёжность и удобство использования. Пылесос работает на уровне шума в 80 дБ, что соответствует современным стандартам комфорта. С весом всего 4,5 кг, оно легко маневрирует и не вызывает усталости при длительной уборке. Выберите передовые технологии и стильный дизайн с вертикальными пылесосами BQ, и ваш дом всегда будет в идеальном порядке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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