Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Cool gray
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Характеристики
Описание товара Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Cool gray
Вертикальный пылесос BQ — это универсальное решение для дома, сочетающее в себе мощность и удобство использования. Этот пылесос весом всего 3,4 кг легко маневрирует, обеспечивая комфортную уборку даже в труднодоступных местах. Он оснащен аккумулятором емкостью 2600 мА·ч, который заряжается всего за 5 часов, позволяя обеспечить длительное время автономной работы. Одной из ключевых характеристик является мощность потребления 150 Вт, благодаря которой пылесос эффективно справляется с любыми загрязнениями. Емкость пылесборника составляет 0,36 литра, а тип пылесборника — контейнер, что делает процесс очистки от мусора простым и гигиеничным. Пылесос обладает моющим функционалом, что позволяет осуществлять как сухую, так и влажную уборку. Это делает его идеальным выбором для ежедневного поддержания чистоты. Управление мощностью удобно расположено на ручке, позволяя легко адаптировать работу устройства в зависимости от типа поверхности. Цельная труба всасывания обеспечивает надежную сборку и повышенную прочность, а уровень шума 80 дБ гарантирует комфортное использование без чрезмерного звукового фона. Аккумуляторное питание и Li-Ion тип аккумулятора обеспечивают удобство перемещения по дому без привязки к розеткам. Пылесос BQ выполнен в стильном сером цвете, который органично впишется в любой интерьер. Надежный и функциональный, он станет отличным помощником в уборке дома, делая процесс очищения более простым и эффективным.
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