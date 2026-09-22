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Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Cool gray купить с доставкой в Москве
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Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Cool gray

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Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Cool gray - фото 1
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Cool gray - фото 2
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Cool gray - фото 3
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Cool gray - фото 4
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Cool gray - фото 5
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Cool gray - фото 6
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Cool gray - фото 7
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Cool gray - фото 8
Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Cool gray - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Моющий пылесос
Цвет
серый
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.36
Потребляемая мощность, Вт
150
Мощность всасывания
14 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
30
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Cool gray - фото 1
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Cool gray - фото 2
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Cool gray - фото 3
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Cool gray - фото 4
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Cool gray - фото 5
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Cool gray - фото 6
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Cool gray - фото 7
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Cool gray - фото 8
  • Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Cool gray - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727112
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Моющий пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
серый
Комплектация
пылесос, упаковка
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.36
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
80
Потребляемая мощность, Вт
150
Мощность всасывания
14 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Cool gray

Вертикальный пылесос BQ — это универсальное решение для дома, сочетающее в себе мощность и удобство использования. Этот пылесос весом всего 3,4 кг легко маневрирует, обеспечивая комфортную уборку даже в труднодоступных местах. Он оснащен аккумулятором емкостью 2600 мА·ч, который заряжается всего за 5 часов, позволяя обеспечить длительное время автономной работы. Одной из ключевых характеристик является мощность потребления 150 Вт, благодаря которой пылесос эффективно справляется с любыми загрязнениями. Емкость пылесборника составляет 0,36 литра, а тип пылесборника — контейнер, что делает процесс очистки от мусора простым и гигиеничным. Пылесос обладает моющим функционалом, что позволяет осуществлять как сухую, так и влажную уборку. Это делает его идеальным выбором для ежедневного поддержания чистоты. Управление мощностью удобно расположено на ручке, позволяя легко адаптировать работу устройства в зависимости от типа поверхности. Цельная труба всасывания обеспечивает надежную сборку и повышенную прочность, а уровень шума 80 дБ гарантирует комфортное использование без чрезмерного звукового фона. Аккумуляторное питание и Li-Ion тип аккумулятора обеспечивают удобство перемещения по дому без привязки к розеткам. Пылесос BQ выполнен в стильном сером цвете, который органично впишется в любой интерьер. Надежный и функциональный, он станет отличным помощником в уборке дома, делая процесс очищения более простым и эффективным.

Отзывы о товаре Беспроводной моющий пылесос BQ VCA1003W Cool gray




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Моющий пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
серый
Комплектация
пылесос, упаковка
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.36
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
80
Потребляемая мощность, Вт
150
Мощность всасывания
14 Вт
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный пылесос BQ — это универсальное решение для дома, сочетающее в себе мощность и удобство использования. Этот пылесос весом всего 3,4 кг легко маневрирует, обеспечивая комфортную уборку даже в труднодоступных местах. Он оснащен аккумулятором емкостью 2600 мА·ч, который заряжается всего за 5 часов, позволяя обеспечить длительное время автономной работы. Одной из ключевых характеристик является мощность потребления 150 Вт, благодаря которой пылесос эффективно справляется с любыми загрязнениями. Емкость пылесборника составляет 0,36 литра, а тип пылесборника — контейнер, что делает процесс очистки от мусора простым и гигиеничным. Пылесос обладает моющим функционалом, что позволяет осуществлять как сухую, так и влажную уборку. Это делает его идеальным выбором для ежедневного поддержания чистоты. Управление мощностью удобно расположено на ручке, позволяя легко адаптировать работу устройства в зависимости от типа поверхности. Цельная труба всасывания обеспечивает надежную сборку и повышенную прочность, а уровень шума 80 дБ гарантирует комфортное использование без чрезмерного звукового фона. Аккумуляторное питание и Li-Ion тип аккумулятора обеспечивают удобство перемещения по дому без привязки к розеткам. Пылесос BQ выполнен в стильном сером цвете, который органично впишется в любой интерьер. Надежный и функциональный, он станет отличным помощником в уборке дома, делая процесс очищения более простым и эффективным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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