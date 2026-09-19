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Пылесос беспроводной Dreame V11 Grey Vacuum Cleaner (VVN6) купить с доставкой в Москве
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Пылесос беспроводной Dreame V11 Grey Vacuum Cleaner (VVN6)

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Пылесос беспроводной Dreame V11 Grey Vacuum Cleaner (VVN6) - фото 1
Пылесос беспроводной Dreame V11 Grey Vacuum Cleaner (VVN6) - фото 2
Пылесос беспроводной Dreame V11 Grey Vacuum Cleaner (VVN6) - фото 3
Пылесос беспроводной Dreame V11 Grey Vacuum Cleaner (VVN6) - фото 4
Пылесос беспроводной Dreame V11 Grey Vacuum Cleaner (VVN6) - фото 5
Пылесос беспроводной Dreame V11 Grey Vacuum Cleaner (VVN6) - фото 6
Пылесос беспроводной Dreame V11 Grey Vacuum Cleaner (VVN6) - фото 7
Пылесос беспроводной Dreame V11 Grey Vacuum Cleaner (VVN6) - фото 8
Пылесос беспроводной Dreame V11 Grey Vacuum Cleaner (VVN6) - фото 9
Пылесос беспроводной Dreame V11 Grey Vacuum Cleaner (VVN6) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Основной цвет
оранжевый
Тип уборки
сухая
Емкость пылесборника
0.5 л
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
450
Мощность всасывания, Вт
150 Вт
Время работы от аккумулятора
90 мин.
  • Пылесос беспроводной Dreame V11 Grey Vacuum Cleaner (VVN6) - фото 1
  • Пылесос беспроводной Dreame V11 Grey Vacuum Cleaner (VVN6) - фото 2
  • Пылесос беспроводной Dreame V11 Grey Vacuum Cleaner (VVN6) - фото 3
  • Пылесос беспроводной Dreame V11 Grey Vacuum Cleaner (VVN6) - фото 4
  • Пылесос беспроводной Dreame V11 Grey Vacuum Cleaner (VVN6) - фото 5
  • Пылесос беспроводной Dreame V11 Grey Vacuum Cleaner (VVN6) - фото 6
  • Пылесос беспроводной Dreame V11 Grey Vacuum Cleaner (VVN6) - фото 7
  • Пылесос беспроводной Dreame V11 Grey Vacuum Cleaner (VVN6) - фото 8
  • Пылесос беспроводной Dreame V11 Grey Vacuum Cleaner (VVN6) - фото 9
  • Пылесос беспроводной Dreame V11 Grey Vacuum Cleaner (VVN6) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 453694
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Основной цвет
оранжевый
Комплектация
пылесос, насадки, зарядное устройство, документация
Тип уборки
сухая
Емкость пылесборника
0.5 л
Дополнительные функции
цветной OLED-дисплей
Уровень шума
72
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
450
Мощность всасывания, Вт
150 Вт
Емкость аккумуляторов, mAh
3000
Время работы от аккумулятора
90 мин.
Время зарядки
240 мин.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х28х17
Вес, кг.
5.9

Описание товара Пылесос беспроводной Dreame V11 Grey Vacuum Cleaner (VVN6)

Xiaomi Dreame V11 Vacuum Cleaner представляет собой обновленную модель ручного пылесоса, который получил бесщеточный мотор Space 4.0 со скоростью вращения 125000 об/м и мощностью в 450 Вт, увеличенной емкости аккумулятор 3000 мАч, позволяющий работать до 90 минут, а также цветной информационный OLED-дисплей и циклонный фильтр с 12 конусами. Теперь с помощью данной модели можно выполнять и влажную уборку, используя специальный бак для заливки воды, расположенный в насадке для основной щетки. Также комплектом предусмотрена моторизированная щетка с дополнительным двигателем, приводящим в движение валик и позволяющим проникать глубоко в ворс ковра, эффективно удалять пыль, частицы отмершей кожи и даже клещей. Ручной беспроводной пылесос Xiaomi Dreame V11 Vacuum Cleaner обладает компактной, эргономичной конструкцией. Встроенный перезаряжаемый аккумулятор позволяет осуществлять уборку в течение 90 минут в стандартном режиме, а небольшой вес модели позволит взять ее с собой в гараж для уборки салона автомобиля или детского кресла. Пылесос имеет бесконтактный способ очистки полулитрового пылесборника, а смена насадок не требует каких-либо дополнительных усилий. Для восстановления заряда батареи в комплекте идет поворотный держатель с зарядной базой, который крепится вертикально на стену и также позволяет хранить насадки в одном месте. Полная зарядка батареи составляет 4 часа. Пылесос Xiaomi Dreame V11 Vacuum Cleaner оснащен продуманной воздушной туннельной системой, которая обеспечивает мощность всасывания до 150 Aw, позволяя удалять с пола сор перед влажной уборкой, а также осуществляет пассивное охлаждение электромотора и аккумуляторного блока. Также в модели применена усовершенствованная семиступенчатая система шумопоглащения, основанная на особой подвеске высокомощного электродвигателя Space 4.0, а также шестиконусной конструкции из специального вспененного полимера Gedebao.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dreame V11 Grey Vacuum Cleaner (VVN6)




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Основной цвет
оранжевый
Комплектация
пылесос, насадки, зарядное устройство, документация
Тип уборки
сухая
Емкость пылесборника
0.5 л
Дополнительные функции
цветной OLED-дисплей
Уровень шума
72
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
450
Мощность всасывания, Вт
150 Вт
Емкость аккумуляторов, mAh
3000
Развернуть
Время работы от аккумулятора
90 мин.
Время зарядки
240 мин.
Страна производитель
Китай
Описание
Xiaomi Dreame V11 Vacuum Cleaner представляет собой обновленную модель ручного пылесоса, который получил бесщеточный мотор Space 4.0 со скоростью вращения 125000 об/м и мощностью в 450 Вт, увеличенной емкости аккумулятор 3000 мАч, позволяющий работать до 90 минут, а также цветной информационный OLED-дисплей и циклонный фильтр с 12 конусами. Теперь с помощью данной модели можно выполнять и влажную уборку, используя специальный бак для заливки воды, расположенный в насадке для основной щетки. Также комплектом предусмотрена моторизированная щетка с дополнительным двигателем, приводящим в движение валик и позволяющим проникать глубоко в ворс ковра, эффективно удалять пыль, частицы отмершей кожи и даже клещей. Ручной беспроводной пылесос Xiaomi Dreame V11 Vacuum Cleaner обладает компактной, эргономичной конструкцией. Встроенный перезаряжаемый аккумулятор позволяет осуществлять уборку в течение 90 минут в стандартном режиме, а небольшой вес модели позволит взять ее с собой в гараж для уборки салона автомобиля или детского кресла. Пылесос имеет бесконтактный способ очистки полулитрового пылесборника, а смена насадок не требует каких-либо дополнительных усилий. Для восстановления заряда батареи в комплекте идет поворотный держатель с зарядной базой, который крепится вертикально на стену и также позволяет хранить насадки в одном месте. Полная зарядка батареи составляет 4 часа. Пылесос Xiaomi Dreame V11 Vacuum Cleaner оснащен продуманной воздушной туннельной системой, которая обеспечивает мощность всасывания до 150 Aw, позволяя удалять с пола сор перед влажной уборкой, а также осуществляет пассивное охлаждение электромотора и аккумуляторного блока. Также в модели применена усовершенствованная семиступенчатая система шумопоглащения, основанная на особой подвеске высокомощного электродвигателя Space 4.0, а также шестиконусной конструкции из специального вспененного полимера Gedebao.


Теги товара: для сухой уборки
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Отзывы


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