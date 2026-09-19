Пылесос беспроводной Dreame V11 Grey Vacuum Cleaner (VVN6)
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной Dreame V11 Grey Vacuum Cleaner (VVN6)
Xiaomi Dreame V11 Vacuum Cleaner представляет собой обновленную модель ручного пылесоса, который получил бесщеточный мотор Space 4.0 со скоростью вращения 125000 об/м и мощностью в 450 Вт, увеличенной емкости аккумулятор 3000 мАч, позволяющий работать до 90 минут, а также цветной информационный OLED-дисплей и циклонный фильтр с 12 конусами. Теперь с помощью данной модели можно выполнять и влажную уборку, используя специальный бак для заливки воды, расположенный в насадке для основной щетки. Также комплектом предусмотрена моторизированная щетка с дополнительным двигателем, приводящим в движение валик и позволяющим проникать глубоко в ворс ковра, эффективно удалять пыль, частицы отмершей кожи и даже клещей. Ручной беспроводной пылесос Xiaomi Dreame V11 Vacuum Cleaner обладает компактной, эргономичной конструкцией. Встроенный перезаряжаемый аккумулятор позволяет осуществлять уборку в течение 90 минут в стандартном режиме, а небольшой вес модели позволит взять ее с собой в гараж для уборки салона автомобиля или детского кресла. Пылесос имеет бесконтактный способ очистки полулитрового пылесборника, а смена насадок не требует каких-либо дополнительных усилий. Для восстановления заряда батареи в комплекте идет поворотный держатель с зарядной базой, который крепится вертикально на стену и также позволяет хранить насадки в одном месте. Полная зарядка батареи составляет 4 часа. Пылесос Xiaomi Dreame V11 Vacuum Cleaner оснащен продуманной воздушной туннельной системой, которая обеспечивает мощность всасывания до 150 Aw, позволяя удалять с пола сор перед влажной уборкой, а также осуществляет пассивное охлаждение электромотора и аккумуляторного блока. Также в модели применена усовершенствованная семиступенчатая система шумопоглащения, основанная на особой подвеске высокомощного электродвигателя Space 4.0, а также шестиконусной конструкции из специального вспененного полимера Gedebao.
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Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
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