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Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Black Cordless Vacuum Cleaner (VTV41B) купить с доставкой в Москве
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Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Black Cordless Vacuum Cleaner (VTV41B)

2 Отзывы
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Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Black Cordless Vacuum Cleaner (VTV41B) - фото 1
Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Black Cordless Vacuum Cleaner (VTV41B) - фото 2
Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Black Cordless Vacuum Cleaner (VTV41B) - фото 3
Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Black Cordless Vacuum Cleaner (VTV41B) - фото 4
Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Black Cordless Vacuum Cleaner (VTV41B) - фото 5
Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Black Cordless Vacuum Cleaner (VTV41B) - фото 6
Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Black Cordless Vacuum Cleaner (VTV41B) - фото 7
Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Black Cordless Vacuum Cleaner (VTV41B) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Потребляемая мощность, Вт
425
Мощность всасывания
160 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
65
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Black Cordless Vacuum Cleaner (VTV41B) - фото 1
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Black Cordless Vacuum Cleaner (VTV41B) - фото 2
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Black Cordless Vacuum Cleaner (VTV41B) - фото 3
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Black Cordless Vacuum Cleaner (VTV41B) - фото 4
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Black Cordless Vacuum Cleaner (VTV41B) - фото 5
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Black Cordless Vacuum Cleaner (VTV41B) - фото 6
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Black Cordless Vacuum Cleaner (VTV41B) - фото 7
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Black Cordless Vacuum Cleaner (VTV41B) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643704
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
пылесос, трубка-экстендер, адаптер, гибкая щелевая насадка, корпус устройства, универсальная напольная насадка, мягкая щетка, настенное крепление, широкая комбинированная насадка, аккумулятор, мини-щетка с приводом, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
5 ступеней фильтрации, циклонная система фильтрации, подсветка
Уровень шума
68
Потребляемая мощность, Вт
425
Мощность всасывания
160 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3000
Время работы от аккумулятора, мин
65
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х30х14
Вес, кг.
6

Описание товара Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Black Cordless Vacuum Cleaner (VTV41B)

Вертикальные пылесосы Dreame представляют собой мощные и элегантные устройства для эффективной сухой уборки. Оснащенные цельной всасывающей трубой и пылесборником контейнерного типа, эти пылесосы обеспечивают надежное и удобное решение для поддержания чистоты в вашем доме. Благодаря потребляемой мощности в 425 Вт и мощному регулятору на ручке, вы сможете легко настроить устройство под свои нужды. Модель Dreame работает на современном Li-Ion аккумуляторе емкостью 3000 мА·ч, который обеспечивает до 65 минут автономной работы без подзарядки, позволяя проводить уборку даже в просторных помещениях. Полная зарядка аккумулятора занимает всего 4 часа. Этот пылесос также отличается компактностью и маневренностью: он весит всего 6 кг и имеет вместительный пылесборник объемом 0,6 литра. Низкий уровень шума в 68 дБ делает процесс уборки еще более комфортным. Выполненный в стильном черном цвете, вертикальный пылесос Dreame станет не только полезным помощником в быту, но и стильным дополнением к вашему интерьеру.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Black Cordless Vacuum Cleaner (VTV41B)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылесос. Надеюсь надолго хватит. Спасибо продавцу!!!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Татьяна Морозова

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос красивый, мощный. Посмотрим что будет дальше



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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
пылесос, трубка-экстендер, адаптер, гибкая щелевая насадка, корпус устройства, универсальная напольная насадка, мягкая щетка, настенное крепление, широкая комбинированная насадка, аккумулятор, мини-щетка с приводом, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
5 ступеней фильтрации, циклонная система фильтрации, подсветка
Уровень шума
68
Потребляемая мощность, Вт
425
Развернуть
Мощность всасывания
160 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3000
Время работы от аккумулятора, мин
65
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы Dreame представляют собой мощные и элегантные устройства для эффективной сухой уборки. Оснащенные цельной всасывающей трубой и пылесборником контейнерного типа, эти пылесосы обеспечивают надежное и удобное решение для поддержания чистоты в вашем доме. Благодаря потребляемой мощности в 425 Вт и мощному регулятору на ручке, вы сможете легко настроить устройство под свои нужды. Модель Dreame работает на современном Li-Ion аккумуляторе емкостью 3000 мА·ч, который обеспечивает до 65 минут автономной работы без подзарядки, позволяя проводить уборку даже в просторных помещениях. Полная зарядка аккумулятора занимает всего 4 часа. Этот пылесос также отличается компактностью и маневренностью: он весит всего 6 кг и имеет вместительный пылесборник объемом 0,6 литра. Низкий уровень шума в 68 дБ делает процесс уборки еще более комфортным. Выполненный в стильном черном цвете, вертикальный пылесос Dreame станет не только полезным помощником в быту, но и стильным дополнением к вашему интерьеру.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылесос. Надеюсь надолго хватит. Спасибо продавцу!!!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Татьяна Морозова

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос красивый, мощный. Посмотрим что будет дальше


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