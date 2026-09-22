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Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red купить с доставкой в Москве
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Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red

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Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red - фото 1
Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red - фото 2
Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red - фото 3
Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red - фото 4
Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red - фото 5
Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red - фото 6
Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red - фото 7
Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red - фото 8
Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red - фото 9
Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red - фото 10
Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red - фото 11
Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red - фото 12
Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red - фото 13
Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red - фото 14
Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
черный, красный
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Потребляемая мощность, Вт
450
Мощность всасывания
160 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
50
Длина сетевого шнура
1.8
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red - фото 1
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red - фото 2
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red - фото 3
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red - фото 4
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red - фото 5
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red - фото 6
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red - фото 7
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red - фото 8
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red - фото 9
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red - фото 10
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red - фото 11
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red - фото 12
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red - фото 13
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red - фото 14
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727106
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
составная
Цвет
черный, красный
Комплектация
насадка для ламината и паркета, насадка для мягкой мебели, насадка для удаления шерсти, насадка с мягкой щетиной, турбощетка, универсальная насадка для влажной уборки, щелевая насадка
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
дисплей
Уровень шума
71
Потребляемая мощность, Вт
450
Мощность всасывания
160 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
50
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
5
Длина сетевого шнура
1.8
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red

Вертикальный пылесос BQ — это современное решение для эффективной и удобной уборки вашего дома. Этот мощный инструмент сочетает в себе стильный дизайн с продвинутыми характеристиками, которые делают процесс уборки максимально комфортным и простым. Вес устройства составляет всего 3,2 кг, что делает его легким и удобным в использовании. Благодаря емкому аккумулятору Li-Ion с мощностью 2200 мА·ч, пылесос способен работать до 50 минут после полной зарядки, которая занимает всего 5 часов. Это позволяет спокойно убирать даже большие помещения без постоянного переключения на зарядку. С этими устройствами вы сможете выбрать между сухой и влажной уборкой, чтобы поддерживать чистоту в вашем доме на высшем уровне. Пылесборник объемом 0,5 литра легко очищается, а благодаря регулятору мощности, расположенному на корпусе, вы сможете контролировать степень всасывания и расход энергии в зависимости от типа поверхности. Составная труба всасывания добавляет удобства, а длина сетевого шнура в 1,8 м обеспечивает большую свободу перемещения во время уборки. Пылесос представлен в элегантных цветах — черном и красном, что позволяет ему вписаться в любой интерьер. С производительностью в 450 Вт и уровнем шума всего 71 дБ, пылесос BQ обеспечивает мощное и тихое всасывание, что делает его идеальным помощником в повседневной уборке. Выбирайте BQ для легкости и эффективности уборки вашего дома.

Отзывы о товаре Вертикальный пылесос BQ VCA1000W Grey/Red




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
составная
Цвет
черный, красный
Комплектация
насадка для ламината и паркета, насадка для мягкой мебели, насадка для удаления шерсти, насадка с мягкой щетиной, турбощетка, универсальная насадка для влажной уборки, щелевая насадка
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
дисплей
Уровень шума
71
Потребляемая мощность, Вт
450
Развернуть
Мощность всасывания
160 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
50
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
5
Длина сетевого шнура
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный пылесос BQ — это современное решение для эффективной и удобной уборки вашего дома. Этот мощный инструмент сочетает в себе стильный дизайн с продвинутыми характеристиками, которые делают процесс уборки максимально комфортным и простым. Вес устройства составляет всего 3,2 кг, что делает его легким и удобным в использовании. Благодаря емкому аккумулятору Li-Ion с мощностью 2200 мА·ч, пылесос способен работать до 50 минут после полной зарядки, которая занимает всего 5 часов. Это позволяет спокойно убирать даже большие помещения без постоянного переключения на зарядку. С этими устройствами вы сможете выбрать между сухой и влажной уборкой, чтобы поддерживать чистоту в вашем доме на высшем уровне. Пылесборник объемом 0,5 литра легко очищается, а благодаря регулятору мощности, расположенному на корпусе, вы сможете контролировать степень всасывания и расход энергии в зависимости от типа поверхности. Составная труба всасывания добавляет удобства, а длина сетевого шнура в 1,8 м обеспечивает большую свободу перемещения во время уборки. Пылесос представлен в элегантных цветах — черном и красном, что позволяет ему вписаться в любой интерьер. С производительностью в 450 Вт и уровнем шума всего 71 дБ, пылесос BQ обеспечивает мощное и тихое всасывание, что делает его идеальным помощником в повседневной уборке. Выбирайте BQ для легкости и эффективности уборки вашего дома.
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Доставка
Отзывы


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