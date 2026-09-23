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Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) купить с доставкой в Москве
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Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A)

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Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 1
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 2
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 3
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 4
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 5
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 6
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 7
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 8
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 9
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 10
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 11
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 12
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 13
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 14
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 15
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 16
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 17
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 18
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 19
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 20
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 21
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 22
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 23
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 24
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 25
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 26
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
серый
Тип уборки
влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
450
Мощность всасывания
20000Па
Время работы от аккумулятора, мин
46
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 1
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 2
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 3
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 4
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 5
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 6
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 7
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 8
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 9
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 10
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 11
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 12
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 13
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 14
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 15
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 16
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 17
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 18
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 19
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 20
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 21
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 22
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 23
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 24
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 25
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 26
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733864
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Характеристики

Бренд
Trouver
Труба всасывания
гибкая
Цвет
серый
Комплектация
блок питания, документация, станция самоочистки
Тип уборки
влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
всасывание жидкостей, дисплей, автоматическая мойка швабры, автоматическая сушка швабры
Уровень шума
73
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
450
Мощность всасывания
20000Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
4000
Время работы от аккумулятора, мин
46
Станция для хранения
с зарядкой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х39х35
Вес, кг.
5.1

Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A)

Вертикальные пылесосы Trouver от бренда Dreame — это идеальное решение для комфортной и эффективной уборки. Они оснащены мощным двигателем с потребляемой мощностью 450 Вт, что обеспечивает высокую производительность при низком уровне шума всего 73 дБ. Пылесосы имеют современный серый дизайн и эргономичную конструкцию весом всего 5,1 кг, что делает их удобными в использовании. Благодаря емкому аккумулятору на 4000 мА·ч, пылесосы обеспечивают продолжительное время работы до 46 минут на одном заряде. В комплекте используется надежный Li-Ion тип аккумулятора, что гарантирует длительный срок службы. Пылесосы оснащены контейнером для сбора пыли объемом 0,7 л, который легко чистится. Регулятор мощности, расположенный на ручке, позволяет легко контролировать интенсивность работы в зависимости от типа поверхности. Гибкая труба всасывания и возможность влажной уборки расширяют функциональность устройства, делая его универсальным помощником в доме. Пылесосы Trouver питаются от аккумулятора и комплектуются станцией для хранения с функцией зарядки, что обеспечивает удобство хранения и постоянную готовность к работе. Эти пылесосы сочетают в себе передовые технологии и стильный дизайн для эффективной уборки вашего дома.

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Trouver
Труба всасывания
гибкая
Цвет
серый
Комплектация
блок питания, документация, станция самоочистки
Тип уборки
влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
всасывание жидкостей, дисплей, автоматическая мойка швабры, автоматическая сушка швабры
Уровень шума
73
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
450
Мощность всасывания
20000Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
4000
Время работы от аккумулятора, мин
46
Станция для хранения
с зарядкой
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы Trouver от бренда Dreame — это идеальное решение для комфортной и эффективной уборки. Они оснащены мощным двигателем с потребляемой мощностью 450 Вт, что обеспечивает высокую производительность при низком уровне шума всего 73 дБ. Пылесосы имеют современный серый дизайн и эргономичную конструкцию весом всего 5,1 кг, что делает их удобными в использовании. Благодаря емкому аккумулятору на 4000 мА·ч, пылесосы обеспечивают продолжительное время работы до 46 минут на одном заряде. В комплекте используется надежный Li-Ion тип аккумулятора, что гарантирует длительный срок службы. Пылесосы оснащены контейнером для сбора пыли объемом 0,7 л, который легко чистится. Регулятор мощности, расположенный на ручке, позволяет легко контролировать интенсивность работы в зависимости от типа поверхности. Гибкая труба всасывания и возможность влажной уборки расширяют функциональность устройства, делая его универсальным помощником в доме. Пылесосы Trouver питаются от аккумулятора и комплектуются станцией для хранения с функцией зарядки, что обеспечивает удобство хранения и постоянную готовность к работе. Эти пылесосы сочетают в себе передовые технологии и стильный дизайн для эффективной уборки вашего дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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