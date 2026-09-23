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Характеристики
Цвет
серый
Тип уборки
влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
450
Мощность всасывания
20000Па
Время работы от аккумулятора, мин
46
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733864
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Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A)
Вертикальные пылесосы Trouver от бренда Dreame — это идеальное решение для комфортной и эффективной уборки. Они оснащены мощным двигателем с потребляемой мощностью 450 Вт, что обеспечивает высокую производительность при низком уровне шума всего 73 дБ. Пылесосы имеют современный серый дизайн и эргономичную конструкцию весом всего 5,1 кг, что делает их удобными в использовании.
Благодаря емкому аккумулятору на 4000 мА·ч, пылесосы обеспечивают продолжительное время работы до 46 минут на одном заряде. В комплекте используется надежный Li-Ion тип аккумулятора, что гарантирует длительный срок службы. Пылесосы оснащены контейнером для сбора пыли объемом 0,7 л, который легко чистится.
Регулятор мощности, расположенный на ручке, позволяет легко контролировать интенсивность работы в зависимости от типа поверхности. Гибкая труба всасывания и возможность влажной уборки расширяют функциональность устройства, делая его универсальным помощником в доме.
Пылесосы Trouver питаются от аккумулятора и комплектуются станцией для хранения с функцией зарядки, что обеспечивает удобство хранения и постоянную готовность к работе. Эти пылесосы сочетают в себе передовые технологии и стильный дизайн для эффективной уборки вашего дома.
Вертикальные пылесосы Trouver от бренда Dreame — это идеальное решение для комфортной и эффективной уборки. Они оснащены мощным двигателем с потребляемой мощностью 450 Вт, что обеспечивает высокую производительность при низком уровне шума всего 73 дБ. Пылесосы имеют современный серый дизайн и эргономичную конструкцию весом всего 5,1 кг, что делает их удобными в использовании.
Благодаря емкому аккумулятору на 4000 мА·ч, пылесосы обеспечивают продолжительное время работы до 46 минут на одном заряде. В комплекте используется надежный Li-Ion тип аккумулятора, что гарантирует длительный срок службы. Пылесосы оснащены контейнером для сбора пыли объемом 0,7 л, который легко чистится.
Регулятор мощности, расположенный на ручке, позволяет легко контролировать интенсивность работы в зависимости от типа поверхности. Гибкая труба всасывания и возможность влажной уборки расширяют функциональность устройства, делая его универсальным помощником в доме.
Пылесосы Trouver питаются от аккумулятора и комплектуются станцией для хранения с функцией зарядки, что обеспечивает удобство хранения и постоянную готовность к работе. Эти пылесосы сочетают в себе передовые технологии и стильный дизайн для эффективной уборки вашего дома.
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 (HMH36A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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