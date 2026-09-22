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Вертикальный пылесос BQ VCA0201H Grey/Purple купить с доставкой в Москве
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Вертикальный пылесос BQ VCA0201H Grey/Purple

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Вертикальный пылесос BQ VCA0201H Grey/Purple - фото 1
Вертикальный пылесос BQ VCA0201H Grey/Purple - фото 2
Вертикальный пылесос BQ VCA0201H Grey/Purple - фото 3
Вертикальный пылесос BQ VCA0201H Grey/Purple - фото 4
Вертикальный пылесос BQ VCA0201H Grey/Purple - фото 5
Вертикальный пылесос BQ VCA0201H Grey/Purple - фото 6
Вертикальный пылесос BQ VCA0201H Grey/Purple - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
черный, фиолетовый
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Потребляемая мощность, Вт
250
Мощность всасывания
110 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
40
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0201H Grey/Purple - фото 1
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0201H Grey/Purple - фото 2
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0201H Grey/Purple - фото 3
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0201H Grey/Purple - фото 4
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0201H Grey/Purple - фото 5
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0201H Grey/Purple - фото 6
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0201H Grey/Purple - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727102
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
телескопическая
Цвет
черный, фиолетовый
Комплектация
пылесос, насадки, упаковка
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны
Уровень шума
75
Потребляемая мощность, Вт
250
Мощность всасывания
110 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
40
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Вертикальный пылесос BQ VCA0201H Grey/Purple

Вертикальные пылесосы BQ представляют собой идеальное сочетание эффективности и стильного дизайна, подходящее для современного дома. С весом всего 3,2 кг, эти устройства легко перемещать и использовать для очистки различных поверхностей. Пылесос оснащен мощным аккумулятором ёмкостью 2200 мА·ч, который обеспечивает до 40 минут бесперебойной работы после полной зарядки в течение 5 часов. Модель предлагает удобство благодаря контейнеру для сбора пыли объемом 0,6 литра, что упрощает процесс его очистки. Телескопическая труба всасывания и регулятор мощности, расположенный на корпусе, позволяют легко адаптировать устройство под ваши нужды. Пылесос поддерживает как сухую, так и влажную уборку, обеспечивая универсальность и комфорт в использовании. Благодаря потребляемой мощности в 250 Вт, пылесосы BQ эффективно справляются с устранением загрязнений, поддерживая чистоту в вашем доме. Кроме того, с уровнем шума в 75 дБ, они работают достаточно тихо, не создавая излишнего дискомфорта. Модели представлены в двух стильных цветах — черном и фиолетовом, что позволяет выбрать вариант, идеально вписывающийся в ваш интерьер. Аккумулятор Li-Ion обеспечивает долгий срок службы устройства, а контейнерный тип пылесборника делает вертикальные пылесосы BQ практичным выбором для ежедневного использования.

Отзывы о товаре Вертикальный пылесос BQ VCA0201H Grey/Purple




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
телескопическая
Цвет
черный, фиолетовый
Комплектация
пылесос, насадки, упаковка
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны
Уровень шума
75
Потребляемая мощность, Вт
250
Развернуть
Мощность всасывания
110 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
40
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы BQ представляют собой идеальное сочетание эффективности и стильного дизайна, подходящее для современного дома. С весом всего 3,2 кг, эти устройства легко перемещать и использовать для очистки различных поверхностей. Пылесос оснащен мощным аккумулятором ёмкостью 2200 мА·ч, который обеспечивает до 40 минут бесперебойной работы после полной зарядки в течение 5 часов. Модель предлагает удобство благодаря контейнеру для сбора пыли объемом 0,6 литра, что упрощает процесс его очистки. Телескопическая труба всасывания и регулятор мощности, расположенный на корпусе, позволяют легко адаптировать устройство под ваши нужды. Пылесос поддерживает как сухую, так и влажную уборку, обеспечивая универсальность и комфорт в использовании. Благодаря потребляемой мощности в 250 Вт, пылесосы BQ эффективно справляются с устранением загрязнений, поддерживая чистоту в вашем доме. Кроме того, с уровнем шума в 75 дБ, они работают достаточно тихо, не создавая излишнего дискомфорта. Модели представлены в двух стильных цветах — черном и фиолетовом, что позволяет выбрать вариант, идеально вписывающийся в ваш интерьер. Аккумулятор Li-Ion обеспечивает долгий срок службы устройства, а контейнерный тип пылесборника делает вертикальные пылесосы BQ практичным выбором для ежедневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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