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Вертикальный пылесос BQ VCA0102H Grey/Blue купить с доставкой в Москве
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Вертикальный пылесос BQ VCA0102H Grey/Blue

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Вертикальный пылесос BQ VCA0102H Grey/Blue - фото 1
Вертикальный пылесос BQ VCA0102H Grey/Blue - фото 2
Вертикальный пылесос BQ VCA0102H Grey/Blue - фото 3
Вертикальный пылесос BQ VCA0102H Grey/Blue - фото 4
Вертикальный пылесос BQ VCA0102H Grey/Blue - фото 5
Вертикальный пылесос BQ VCA0102H Grey/Blue - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
серый, синий
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.45
Потребляемая мощность, Вт
150
Мощность всасывания
50 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
45
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0102H Grey/Blue - фото 1
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0102H Grey/Blue - фото 2
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0102H Grey/Blue - фото 3
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0102H Grey/Blue - фото 4
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0102H Grey/Blue - фото 5
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0102H Grey/Blue - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727098
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
серый, синий
Комплектация
пылесос, насадки
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.45
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
76
Потребляемая мощность, Вт
150
Мощность всасывания
50 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
45
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Вертикальный пылесос BQ VCA0102H Grey/Blue

Вертикальные пылесосы BQ — это современное решение для эффективной и удобной уборки вашего дома. Сочетая функциональность и стильный дизайн, эти пылесосы созданы, чтобы сделать процесс уборки максимально простым и приятным. Основные характеристики пылесосов BQ охватывают все необходимые параметры для качественной работы. С мощностью потребления в 150 Вт и емкостью аккумулятора в 2200 мА·ч, они обеспечивают надежную производительность, позволяя вам спокойно заниматься уборкой на протяжении 45 минут без перерыва. Полная зарядка аккумулятора займет около 5 часов. Пылесосы оснащены контейнером для сбора пыли емкостью 0,45 литра, что является оптимальным для ежедневной уборки и позволяет избежать частого очищения. Тип аккумулятора Li-Ion гарантирует долговечность и стабильность в работе устройства. Особое внимание следует обратить на эргономику и удобство использования. Пылесосы имеют регулятор мощности, расположенный прямо на ручке, что обеспечивает легкость контроля над процессом уборки. Несмотря на свою мощность, уровень шума устройства составляет всего 76 дБ, что делает его одним из наиболее тихих в своем классе. Доступные цвета — серый и синий — позволяют пылесосу гармонично вписаться в любой интерьер. Эти пылесосы предназначены для сухой уборки и оборудованы контейнером для сбора пыли, обеспечивая легкость в уходе и эксплуатации. Благодаря цельной трубе всасывания, они обладают отличной маневренностью и позволяют справляться с труднодоступными местами. Бренд BQ гарантирует надежность и качество, делая эти пылесосы идеальным выбором для тех, кто ценит эффективность и современный подход к уборке.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Вертикальный пылесос BQ VCA0102H Grey/Blue




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
серый, синий
Комплектация
пылесос, насадки
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.45
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
76
Потребляемая мощность, Вт
150
Мощность всасывания
50 Вт
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
45
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы BQ — это современное решение для эффективной и удобной уборки вашего дома. Сочетая функциональность и стильный дизайн, эти пылесосы созданы, чтобы сделать процесс уборки максимально простым и приятным. Основные характеристики пылесосов BQ охватывают все необходимые параметры для качественной работы. С мощностью потребления в 150 Вт и емкостью аккумулятора в 2200 мА·ч, они обеспечивают надежную производительность, позволяя вам спокойно заниматься уборкой на протяжении 45 минут без перерыва. Полная зарядка аккумулятора займет около 5 часов. Пылесосы оснащены контейнером для сбора пыли емкостью 0,45 литра, что является оптимальным для ежедневной уборки и позволяет избежать частого очищения. Тип аккумулятора Li-Ion гарантирует долговечность и стабильность в работе устройства. Особое внимание следует обратить на эргономику и удобство использования. Пылесосы имеют регулятор мощности, расположенный прямо на ручке, что обеспечивает легкость контроля над процессом уборки. Несмотря на свою мощность, уровень шума устройства составляет всего 76 дБ, что делает его одним из наиболее тихих в своем классе. Доступные цвета — серый и синий — позволяют пылесосу гармонично вписаться в любой интерьер. Эти пылесосы предназначены для сухой уборки и оборудованы контейнером для сбора пыли, обеспечивая легкость в уходе и эксплуатации. Благодаря цельной трубе всасывания, они обладают отличной маневренностью и позволяют справляться с труднодоступными местами. Бренд BQ гарантирует надежность и качество, делая эти пылесосы идеальным выбором для тех, кто ценит эффективность и современный подход к уборке.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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