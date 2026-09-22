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Вертикальный пылесос BQ VC1002H Gray/Blue купить с доставкой в Москве
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Вертикальный пылесос BQ VC1002H Gray/Blue

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Вертикальный пылесос BQ VC1002H Gray/Blue - фото 1
Вертикальный пылесос BQ VC1002H Gray/Blue - фото 2
Вертикальный пылесос BQ VC1002H Gray/Blue - фото 3
Вертикальный пылесос BQ VC1002H Gray/Blue - фото 4
Вертикальный пылесос BQ VC1002H Gray/Blue - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
150
Мощность всасывания
45 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
35
  • Вертикальный пылесос BQ VC1002H Gray/Blue - фото 1
  • Вертикальный пылесос BQ VC1002H Gray/Blue - фото 2
  • Вертикальный пылесос BQ VC1002H Gray/Blue - фото 3
  • Вертикальный пылесос BQ VC1002H Gray/Blue - фото 4
  • Вертикальный пылесос BQ VC1002H Gray/Blue - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727096
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Характеристики

Бренд
BQ
Труба всасывания
цельная
Комплектация
пылесос, объем контейнера для пыли, трубка, узкая насадка, щетка для мебели , электрощетка , щетка для очистки аксессуаров, настенное крепление, зарядное устройство, аккумулятор, руководство по эксплуатации
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума
75
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
150
Мощность всасывания
45 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2000
Время работы от аккумулятора, мин
35
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Вертикальный пылесос BQ VC1002H Gray/Blue

Синий вертикальный пылесос BQ-VC1002H предназначен для сухой уборки ковровых покрытий и мягкой мебели. Убраться в труднодоступных местах или в салоне автомобиля позволяет ручной отсоединяемый пылесос. Его легко открепить и вернуть обратно без использования инструментов. Модель BQ-VC1002H имеет в комплектации несколько насадок: комбинированную, круглую для мебели, а также турбощетку. Она позволяет очистить поверхности от шерсти животных и волос. Во время уборки мусор скапливается в специальный контейнер емкостью 0.7 л. Пылесос питается от аккумулятора, который обеспечивает 20-35 минут непрерывной работы устройства. В комплекте также прилагается блок питания, инструмент для чистки и настенное крепление.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Вертикальный пылесос BQ VC1002H Gray/Blue




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Характеристики
Бренд
BQ
Труба всасывания
цельная
Комплектация
пылесос, объем контейнера для пыли, трубка, узкая насадка, щетка для мебели , электрощетка , щетка для очистки аксессуаров, настенное крепление, зарядное устройство, аккумулятор, руководство по эксплуатации
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума
75
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
150
Мощность всасывания
45 Вт
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2000
Время работы от аккумулятора, мин
35
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Описание
Синий вертикальный пылесос BQ-VC1002H предназначен для сухой уборки ковровых покрытий и мягкой мебели. Убраться в труднодоступных местах или в салоне автомобиля позволяет ручной отсоединяемый пылесос. Его легко открепить и вернуть обратно без использования инструментов. Модель BQ-VC1002H имеет в комплектации несколько насадок: комбинированную, круглую для мебели, а также турбощетку. Она позволяет очистить поверхности от шерсти животных и волос. Во время уборки мусор скапливается в специальный контейнер емкостью 0.7 л. Пылесос питается от аккумулятора, который обеспечивает 20-35 минут непрерывной работы устройства. В комплекте также прилагается блок питания, инструмент для чистки и настенное крепление.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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