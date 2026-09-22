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Характеристики
Цвет
серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
130
Мощность всасывания
40 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
35
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727095
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Описание товара Вертикальный пылесос BQ VC0801H Grey
Вертикальный пылесос BQ — это сочетание легкости, функциональности и мощной эффективности. С весом всего 2,32 кг, этот пылесос станет вашим надежным помощником для быстрой и удобной уборки. Он оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 2200 мА·ч, который обеспечивает до 35 минут работы на одном заряде после полной зарядки, которая занимает всего 5 часов.
Модель поддерживает сухую уборку и оснащена контейнером для сбора пыли объемом 0,5 литра, что позволяет легко и быстро избавляться от мусора без необходимости использования мешков. Пылесос BQ характеризуется потребляемой мощностью в 130 Вт, а регулятор мощности удобно расположен на корпусе.
Стильный серый цвет корпуса и цельная труба всасывания добавляют элегантности и эргономичности в дизайне устройства, а уровень шума в 75 дБ делает его использование комфортным даже при длительной уборке. Пылесос работает исключительно от аккумулятора, обеспечивая свободу передвижения без привязки к розетке. Выбор в пользу пылесоса BQ — это шаг навстречу современным стандартам удобства и качества уборки.
Вертикальный пылесос BQ — это сочетание легкости, функциональности и мощной эффективности. С весом всего 2,32 кг, этот пылесос станет вашим надежным помощником для быстрой и удобной уборки. Он оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 2200 мА·ч, который обеспечивает до 35 минут работы на одном заряде после полной зарядки, которая занимает всего 5 часов.
Модель поддерживает сухую уборку и оснащена контейнером для сбора пыли объемом 0,5 литра, что позволяет легко и быстро избавляться от мусора без необходимости использования мешков. Пылесос BQ характеризуется потребляемой мощностью в 130 Вт, а регулятор мощности удобно расположен на корпусе.
Стильный серый цвет корпуса и цельная труба всасывания добавляют элегантности и эргономичности в дизайне устройства, а уровень шума в 75 дБ делает его использование комфортным даже при длительной уборке. Пылесос работает исключительно от аккумулятора, обеспечивая свободу передвижения без привязки к розетке. Выбор в пользу пылесоса BQ — это шаг навстречу современным стандартам удобства и качества уборки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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