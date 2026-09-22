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Аэрогриль Blackton Bt AF400M Black 3л, 1400 Вт купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Blackton Bt AF400M Black 3л, 1400 Вт

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Аэрогриль Blackton Bt AF400M Black 3л, 1400 Вт - фото 1
Аэрогриль Blackton Bt AF400M Black 3л, 1400 Вт - фото 2
Аэрогриль Blackton Bt AF400M Black 3л, 1400 Вт - фото 3
Аэрогриль Blackton Bt AF400M Black 3л, 1400 Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
4.2
Мощность
1300
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, решетка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Управление
механическое
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Blackton Bt AF400M Black 3л, 1400 Вт - фото 1
  • Аэрогриль Blackton Bt AF400M Black 3л, 1400 Вт - фото 2
  • Аэрогриль Blackton Bt AF400M Black 3л, 1400 Вт - фото 3
  • Аэрогриль Blackton Bt AF400M Black 3л, 1400 Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727090
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
4.2
Мощность
1300
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, решетка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
механическое
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
310 x 255 x 296 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х34х29
Вес, кг.
3.64

Описание товара Аэрогриль Blackton Bt AF400M Black 3л, 1400 Вт

Универсальный прибор 4 в 1: гриль, жарка, выпечка, запекание Мощность 1300 Вт Объем 4.2 л Технология AeroConvection: быстрая и равномерная циркуляция горячего воздуха Регулировка температуры и установка таймера Специальное покрытие чаши и решетки ZeroStick PRO

Отзывы о товаре Аэрогриль Blackton Bt AF400M Black 3л, 1400 Вт




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
4.2
Мощность
1300
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, решетка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
механическое
Развернуть
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
310 x 255 x 296 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный прибор 4 в 1: гриль, жарка, выпечка, запекание Мощность 1300 Вт Объем 4.2 л Технология AeroConvection: быстрая и равномерная циркуляция горячего воздуха Регулировка температуры и установка таймера Специальное покрытие чаши и решетки ZeroStick PRO
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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