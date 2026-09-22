Аэрогриль Blackton Bt AF400M Black 3л, 1400 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
4.2
Мощность
1300
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, решетка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Управление
механическое
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727090
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
4.2
Мощность
1300
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, решетка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
механическое
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
310 x 255 x 296 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х34х29
Вес, кг.
3.64
Описание товара Аэрогриль Blackton Bt AF400M Black 3л, 1400 Вт
Универсальный прибор 4 в 1: гриль, жарка, выпечка, запекание Мощность 1300 Вт Объем 4.2 л Технология AeroConvection: быстрая и равномерная циркуляция горячего воздуха Регулировка температуры и установка таймера Специальное покрытие чаши и решетки ZeroStick PRO
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, 6 л
Теги товара: с механическим управлением, с тэном
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 120 руб.1030 руб. в СплитАэорогриль Leonord LE-1736, 4 л. белый
-
В наличииЦена 4 410 руб.1103 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2043
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2041 черный
-
В наличииЦена 5 480 руб.1370 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2037 черный
-
В наличииЦена 5 510 руб.1378 руб. в СплитАэрогриль Leonord LE-1708. 5л, бордовый
-
В наличииЦена 6 650 руб. 15 120 руб.1663 руб. в СплитАэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 Black (BHR083NEU)
-
В наличииЦена 6 990 руб. 15 120 руб.1748 руб. в СплитАэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 White (BHR083MEU)
-
В наличииЦена 7 950 руб.1988 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2050 черный
-
В наличииЦена 8 040 руб.2010 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2040 черный
-
В наличииЦена 8 270 руб.2068 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2059 черный/серебристый
-
В наличииЦена 8 440 руб.2110 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2042 черный
-
В наличииЦена 9 290 руб.2323 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2054 черный
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
4.2
Мощность
1300
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, решетка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
механическое
Развернуть
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
310 x 255 x 296 мм
Страна производитель
Китай
Универсальный прибор 4 в 1: гриль, жарка, выпечка, запекание Мощность 1300 Вт Объем 4.2 л Технология AeroConvection: быстрая и равномерная циркуляция горячего воздуха Регулировка температуры и установка таймера Специальное покрытие чаши и решетки ZeroStick PRO
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, 6 л
Теги товара: с механическим управлением, с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, 6 л
Теги товара: с механическим управлением, с тэном
Аэрогриль Blackton Bt AF400M Black 3л, 1400 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аэрогриль Blackton Bt AF400M Black 3л, 1400 Вт