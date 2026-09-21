Аэрогриль Midea MAF-TN40D 4.7 л, черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Midea MAF-TN40D 4.7 л, черный
Аэрогриль Midea MAF-TN40D – это компактный и функциональный прибор, который станет незаменимым помощником на вашей кухне. Модель MAF-TN40D с мощностью 1500 Вт и объемом 4 литра позволит вам приготовить вкусные и полезные блюда для всей семьи. Благодаря механическому управлению и возможности установки температуры и времени приготовления, вы с легкостью сможете контролировать процесс готовки. Антипригарное покрытие нагревательных частей гарантирует удобство в использовании и очистке. Съемные формы расширяют возможности аэрогриля, позволяя готовить разнообразные блюда, от хрустящей картошки до нежных овощей. Midea MAF-TN40D – это идеальный выбор для тех, кто ценит здоровое питание и удобство в приготовлении.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, 6 л
Теги товара: с механическим управлением, с тэном
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, 6 л
Теги товара: с механическим управлением, с тэном
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