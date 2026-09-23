Аэрогриль Midea MAF-TN85WK 8.5л 2200Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
8.5
Мощность
2200
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, документация, упаковка
Управление
механическое
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732790
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
8.5
Мощность
2200
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
механическое
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
343x331x464
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х37х33
Вес, кг.
7.1
Описание товара Аэрогриль Midea MAF-TN85WK 8.5л 2200Вт черный
Аэрогриль Midea MAF-TN85WK 8.5л 2200Вт черный
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, 6 л
Теги товара: с механическим управлением, с тэном
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
8.5
Мощность
2200
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
механическое
Развернуть
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
343x331x464
Страна производитель
Китай
Аэрогриль Midea MAF-TN85WK 8.5л 2200Вт черный
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, 6 л
Теги товара: с механическим управлением, с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, 6 л
Теги товара: с механическим управлением, с тэном
Аэрогриль Midea MAF-TN85WK 8.5л 2200Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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