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Аэрогриль Kitfort КТ-8107 черный, 1350 Вт, 6.5 л, сенсор, 9 программ купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Kitfort КТ-8107 черный, 1350 Вт, 6.5 л, сенсор, 9 программ

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Аэрогриль Kitfort КТ-8107 черный, 1350 Вт, 6.5 л, сенсор, 9 программ - фото 1
Аэрогриль Kitfort КТ-8107 черный, 1350 Вт, 6.5 л, сенсор, 9 программ - фото 2
Аэрогриль Kitfort КТ-8107 черный, 1350 Вт, 6.5 л, сенсор, 9 программ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1350
Цвет
черный
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8107 черный, 1350 Вт, 6.5 л, сенсор, 9 программ - фото 1
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8107 черный, 1350 Вт, 6.5 л, сенсор, 9 программ - фото 2
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8107 черный, 1350 Вт, 6.5 л, сенсор, 9 программ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739779
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1350
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
28.3x31.1x35.5см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х34х31
Вес, кг.
5.39

Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-8107 черный, 1350 Вт, 6.5 л, сенсор, 9 программ

Аэрогриль Kitfort — это сочетание вместительности и функциональности. Объём 6,5 литра и две чаши позволяют готовить сразу несколько блюд, экономя время и силы. Благодаря мощности 1350 Вт блюда получаются сочными и румяными, а диапазон температур от 80 до 200°C легко подобрать под любой рецепт. Сенсорное управление делает выбор настроек интуитивно понятным, а функция приготовления на пару порадует поклонников здорового питания. Таймер и поддержание тепла сохранят блюда свежими до подачи. Чёрный цвет аэрогриля отлично впишется в любую кухню, а 4,7 кг веса делают его удобным для перемещения.



Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Kitfort КТ-8107 черный, 1350 Вт, 6.5 л, сенсор, 9 программ




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1350
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
28.3x31.1x35.5см
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Kitfort — это сочетание вместительности и функциональности. Объём 6,5 литра и две чаши позволяют готовить сразу несколько блюд, экономя время и силы. Благодаря мощности 1350 Вт блюда получаются сочными и румяными, а диапазон температур от 80 до 200°C легко подобрать под любой рецепт. Сенсорное управление делает выбор настроек интуитивно понятным, а функция приготовления на пару порадует поклонников здорового питания. Таймер и поддержание тепла сохранят блюда свежими до подачи. Чёрный цвет аэрогриля отлично впишется в любую кухню, а 4,7 кг веса делают его удобным для перемещения.


Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
Самовывоз
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Отзывы


Аэрогриль Kitfort КТ-8107 черный, 1350 Вт, 6.5 л, сенсор, 9 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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