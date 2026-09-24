roome Air Fry AF-ZE5223-WA
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Характеристики
Описание товара roome Air Fry AF-ZE5223-WA
? Откройте для себя мир здорового и вкусного приготовления с аэрофритюрницей Roome AF-ZE5223-WA! Эта мощная модель с мощностью 1500 Вт позволяет готовить ваши любимые блюда с минимальным количеством масла, сохраняя их вкус и полезные свойства. ? Удобное сенсорное управление делает процесс приготовления простым и интуитивно понятным. Вы сможете легко выбрать нужную программу и настроить температуру в диапазоне от 80 до 200 °C, чтобы добиться идеального результата. ? С 8 автоматическими программами приготовления вы сможете экспериментировать с различными блюдами, от хрустящих картошек фри до нежных куриных грудок. А благодаря рабочему объему колбы в 5 литров, вы сможете готовить для всей семьи за один раз! ?? Не переживайте о безопасности: аэрофритюрница оснащена функцией автоотключения, что обеспечивает дополнительный уровень защиты во время готовки. ? Компактные размеры и стильный дизайн делают Roome AF-ZE5223-WA отличным дополнением к любой кухне. Легкий вес в 4.2 кг позволяет легко перемещать устройство, а металлический нагревательный элемент гарантирует долговечность и надежность в использовании.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
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