Аэрогриль Kitfort КТ-2221
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-2221
Аэрогриль KITFORT КТ-2221 может использоваться как аэрогриль, а также как аэрофритюрница и духовка и позволяет готовить большинство продуктов с минимальным количеством масла или вовсе без его добавления. Вместительной корзиной на 3.3 л хватит, чтобы накормить всю семью. Продукты готовятся в специальной корзине, которая вставлена в поддон. Благодаря системе циркуляции горячего воздуха, продукты обжариваются равномерно со всех сторон, получаясь нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Аэрогриль имеет 9 автоматических программ, вам остаётся только выбрать одну из них: стейк, курица, пицца, выпечка, картофель фри, морепродукты, рыба или овощи. Также вы можете задать вручную нагрев от 80°C до 200°C и время приготовления от 1 до 60 минут. Во избежание случайного выпадения корзины из поддона, на ручке корзины имеется специальная кнопка для её извлечения. Съёмный поддон и корзина имеют антипригарное покрытие, благодаря чему они легко чистятся после использования.
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Теги товара: с тэном
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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