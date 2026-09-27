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Аэрогриль Gorenje AF1700B черный (747686) купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Gorenje AF1700B черный (747686)

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Аэрогриль Gorenje AF1700B черный (747686) - фото 1
Аэрогриль Gorenje AF1700B черный (747686) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
черный
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Gorenje AF1700B черный (747686) - фото 1
  • Аэрогриль Gorenje AF1700B черный (747686) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739756
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Характеристики

Бренд
Gorenje
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
28 ? 30,6 ? 36,8 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х31х28
Вес, кг.
5.5

Описание товара Аэрогриль Gorenje AF1700B черный (747686)

Аэрогриль Gorenje — настоящая находка для тех, кто ценит домашний комфорт и современные технологии на кухне. Мощная система на 1700 Вт быстро разогревает прибор до 200 °C, а плавная регулировка температуры (от 80 до 200 °C) открывает пространство для кулинарных экспериментов: от воздушной выпечки до сочных стейков. Вместительная чаша на 4 литра подходит для семьи или дружеских посиделок, а приготовление на пару сохраняет максимум полезных свойств блюд. Сенсорное управление и таймер делают процесс готовки понятным и удобным, а функция поддержания тепла заботится о том, чтобы угощения всегда были горячими к столу. Корпус классического черного цвета органично впишется в любой интерьер, а компактный вес — 5,7 кг — позволит легко переставлять аэрогриль с места на место.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Gorenje AF1700B черный (747686)




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Характеристики
Бренд
Gorenje
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
28 ? 30,6 ? 36,8 см
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Gorenje — настоящая находка для тех, кто ценит домашний комфорт и современные технологии на кухне. Мощная система на 1700 Вт быстро разогревает прибор до 200 °C, а плавная регулировка температуры (от 80 до 200 °C) открывает пространство для кулинарных экспериментов: от воздушной выпечки до сочных стейков. Вместительная чаша на 4 литра подходит для семьи или дружеских посиделок, а приготовление на пару сохраняет максимум полезных свойств блюд. Сенсорное управление и таймер делают процесс готовки понятным и удобным, а функция поддержания тепла заботится о том, чтобы угощения всегда были горячими к столу. Корпус классического черного цвета органично впишется в любой интерьер, а компактный вес — 5,7 кг — позволит легко переставлять аэрогриль с места на место.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
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Отзывы


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