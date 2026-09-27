Аэрогриль POLARIS PAF 6003W WIFI IQ Home
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль POLARIS PAF 6003W WIFI IQ Home
Аэрогриль Polaris вместит в себя всё для вкусного семейного ужина благодаря объему 6 литров — этого хватит и для сочного цыпленка, и для запечённых овощей. Современное сенсорное управление позволяет выбрать нужную программу буквально одним прикосновением, а гибкая регулировка температуры совместно с таймером дают полный контроль над процессом приготовления. Мощность 1800 Вт и два нагревательных элемента ускоряют готовку и придают блюдам аппетитную корочку. Приготовление на пару открывает новые горизонты — лакомства станут не только вкусными, но и полезными. Универсальные цвета — чёрный и белый — легко впишутся в любую кухню. Пусть аэрогриль Polaris станет вашим надежным помощником на каждый день!
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
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Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
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