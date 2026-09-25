Аэрогриль BRAYER BR2037 черный
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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб.
В наличии
Код товара: 737558
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5 020 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
нет
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х33
Вес, кг.
4.5
Описание товара Аэрогриль BRAYER BR2037 черный
Аэрогриль Brayer с вместительной чашей на 5 литров — находка для всей семьи. Этот мощный прибор (1500 Вт) быстро справляется даже с большими порциями блюд. Гибкая регулировка температуры от 80 до 200 °C открывает простор для экспериментов: от нежных овощей на пару до хрустящей корочки у курицы. Сенсорное управление делает процесс максимально удобным — все самые важные функции, такие как таймер и приготовление на пару, активируются одним нажатием. Классический черный цвет легко впишется в любой интерьер кухни. Всего одна чаша и один нагревательный элемент (ТЭН) позволяют готовить просто и без лишних сложностей.
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Теги товара: с тэном
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Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Поддержание тепла
нет
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Аэрогриль Brayer с вместительной чашей на 5 литров — находка для всей семьи. Этот мощный прибор (1500 Вт) быстро справляется даже с большими порциями блюд. Гибкая регулировка температуры от 80 до 200 °C открывает простор для экспериментов: от нежных овощей на пару до хрустящей корочки у курицы. Сенсорное управление делает процесс максимально удобным — все самые важные функции, такие как таймер и приготовление на пару, активируются одним нажатием. Классический черный цвет легко впишется в любой интерьер кухни. Всего одна чаша и один нагревательный элемент (ТЭН) позволяют готовить просто и без лишних сложностей.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Аэрогриль BRAYER BR2037 черный - стоимость товара 5020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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