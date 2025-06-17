Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White
Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential объемом 6 литров обеспечивает равномерное приготовление пищи без необходимости переворачивания. В основе технологии лежит круговой нагрев и инновационная система вентиляции, что позволяет добиться идеально хрустящей корочки со всех сторон. Круговой нагрев и вентиляция. Вентилятор оснащен 9-тью двукрылыми спиральными лопастями. Воздух циркулирует с максимальной скоростью 2350 об/мин. Это позволяет создать мощный поток горячего воздуха, который равномерно распределяет тепло по всей поверхности продуктов. Вращающая ветровая корзина для жарки под углом наклона 360° обеспечивает непрерывный обдув горячим воздухом.
3D конвекционный нагрев
Двухреберные спиральные лопасти вентилятора и 3D циклонная жарочная поверхность обеспечивают конвекционный нагрев на 360° для равномерного приготовления пищи без необходимости переворачивания.
Высокая мощность 1550 Вт
Мощный конвекционный нагрев 1550 Вт быстро удерживает влагу в пище и вытесняет жир, благодаря чему получается хрустящая корочка снаружи и нежная внутри.
Металлическая внутренняя часть
Устойчива к высоким температурам и коррозии, легко чистится после еды.
Износостойкий и легко очищается
С антипригарного покрытия можно легко удалить жир. Благодаря использованию материала, контактирующего с пищевыми продуктами, который прочен и устойчив к царапинам до 10 000, прежде чем покрытие отслоится, фритюрница дарит вам душевное спокойствие при каждом использовании.
Простое управление ручкой
Две ручки для регулировки температуры и времени для легкого приготовления разнообразных блюд.
Оптимальный объем 6 л
Большой объем корзины позволяет поместить целую курицу, чтобы накормить всю семью сразу.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, 6 л
Теги товара: с механическим управлением, с тэном
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Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential объемом 6 литров обеспечивает равномерное приготовление пищи без необходимости переворачивания. В основе технологии лежит круговой нагрев и инновационная система вентиляции, что позволяет добиться идеально хрустящей корочки со всех сторон. Круговой нагрев и вентиляция. Вентилятор оснащен 9-тью двукрылыми спиральными лопастями. Воздух циркулирует с максимальной скоростью 2350 об/мин. Это позволяет создать мощный поток горячего воздуха, который равномерно распределяет тепло по всей поверхности продуктов. Вращающая ветровая корзина для жарки под углом наклона 360° обеспечивает непрерывный обдув горячим воздухом.
3D конвекционный нагрев
Двухреберные спиральные лопасти вентилятора и 3D циклонная жарочная поверхность обеспечивают конвекционный нагрев на 360° для равномерного приготовления пищи без необходимости переворачивания.
Высокая мощность 1550 Вт
Мощный конвекционный нагрев 1550 Вт быстро удерживает влагу в пище и вытесняет жир, благодаря чему получается хрустящая корочка снаружи и нежная внутри.
Металлическая внутренняя часть
Устойчива к высоким температурам и коррозии, легко чистится после еды.
Износостойкий и легко очищается
С антипригарного покрытия можно легко удалить жир. Благодаря использованию материала, контактирующего с пищевыми продуктами, который прочен и устойчив к царапинам до 10 000, прежде чем покрытие отслоится, фритюрница дарит вам душевное спокойствие при каждом использовании.
Простое управление ручкой
Две ручки для регулировки температуры и времени для легкого приготовления разнообразных блюд.
Оптимальный объем 6 л
Большой объем корзины позволяет поместить целую курицу, чтобы накормить всю семью сразу.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, 6 л
Теги товара: с механическим управлением, с тэном
Достоинства:
Вместительная, объем большой
Комментарий:
Это у меня второй аэрогриль от ксиоми, первый был на 3,5 л, но решили взять побольше объемом, просто шикарный аэрогриль, управление простое, можно пользоваться и приложением с телефона, русский язык присутствует, нам очень нравится в нем готовить.
Достоинства:
Красивый. Стильный. Простой в использовании
Комментарий:
Выбрала его. Потому что красивый. Так они, все подобны. Удобно, что приходит оповещение на телефон. Пользуемся каждый день. В процессе можно добавить температуру и время. Посмотреть в любой момент. Очень удобно
Достоинства:
Удобный и комфортный аппарат.Простое и понятное меню.
Комментарий:
В целом аэрогриль оправдывает ожидания. Продукты, приготовленные в этом кухонном приборе практически лишены жира. Картофель получается как фри, только без масла. Курица и индейка вкусные, в меру сухие и без жира, даже не снимая кожу. В целом, можно сказать, что задачу обеспечить семью правильным питанием аэрогриль выполняет.
Достоинства:
Хорошо для любого вида мяса, уверенно и одинаково отрабатывает,можно мыть в посудомоечной машине
Комментарий:
пользуюсь несколько месяцев, про духовку забыли вообще, из за частой готовки начал уставать его мыть, но с посудомоечной машиной проблема ушла. Готовлю на режиме куриные крылышки и стейк. иногда по два захода делаю т.к. ощущение не прожаренности ,но думаю это мелочь , два этажа для готовки нижний всегда дожариваю после окончания верхнего
Достоинства:
Вместительная чаша
Комментарий:
Давно хотела приобрести данный гаджет. Более бюджетный вариант этой фирмы. Отзывы хорошие но больше про электронный вариант. Выбрала механику. Протестировала несколько блюд. Сначала получилось не очень, нужно приспосабливаться к размерам блюд, температуре и времени. Ну это потому что первый раз. Крылышки получились на ура!!! Все самое полезное и вкусное впереди
Достоинства:
Комментарий:
Гриль неплохой. Простота в управлении. Единственное режимы приготовления нарисованные сверху крышки не совсем правильны по времени. При загрузке полного лотка время приготовления увеличивается в 1.5-2 раза. Особенно касается мяса, рыбы, птицы
Отзывы о товаре Аэрогриль Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU (BHR8588EU) White
Достоинства:
Вместительная, объем большой
Комментарий:
Это у меня второй аэрогриль от ксиоми, первый был на 3,5 л, но решили взять побольше объемом, просто шикарный аэрогриль, управление простое, можно пользоваться и приложением с телефона, русский язык присутствует, нам очень нравится в нем готовить.
Достоинства:
Красивый. Стильный. Простой в использовании
Комментарий:
Выбрала его. Потому что красивый. Так они, все подобны. Удобно, что приходит оповещение на телефон. Пользуемся каждый день. В процессе можно добавить температуру и время. Посмотреть в любой момент. Очень удобно
Достоинства:
Удобный и комфортный аппарат.Простое и понятное меню.
Комментарий:
В целом аэрогриль оправдывает ожидания. Продукты, приготовленные в этом кухонном приборе практически лишены жира. Картофель получается как фри, только без масла. Курица и индейка вкусные, в меру сухие и без жира, даже не снимая кожу. В целом, можно сказать, что задачу обеспечить семью правильным питанием аэрогриль выполняет.
Достоинства:
Хорошо для любого вида мяса, уверенно и одинаково отрабатывает,можно мыть в посудомоечной машине
Комментарий:
пользуюсь несколько месяцев, про духовку забыли вообще, из за частой готовки начал уставать его мыть, но с посудомоечной машиной проблема ушла. Готовлю на режиме куриные крылышки и стейк. иногда по два захода делаю т.к. ощущение не прожаренности ,но думаю это мелочь , два этажа для готовки нижний всегда дожариваю после окончания верхнего
Достоинства:
Вместительная чаша
Комментарий:
Давно хотела приобрести данный гаджет. Более бюджетный вариант этой фирмы. Отзывы хорошие но больше про электронный вариант. Выбрала механику. Протестировала несколько блюд. Сначала получилось не очень, нужно приспосабливаться к размерам блюд, температуре и времени. Ну это потому что первый раз. Крылышки получились на ура!!! Все самое полезное и вкусное впереди
Достоинства:
Комментарий:
Гриль неплохой. Простота в управлении. Единственное режимы приготовления нарисованные сверху крышки не совсем правильны по времени. При загрузке полного лотка время приготовления увеличивается в 1.5-2 раза. Особенно касается мяса, рыбы, птицы