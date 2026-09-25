Аэрогриль BRAYER BR2041 черный
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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб.
В наличии
Код товара: 737560
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4 160 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х34х29
Вес, кг.
6.2
Описание товара Аэрогриль BRAYER BR2041 черный
Стильный черный аэрогриль Brayer станет главным помощником на вашей кухне. Мощность 1500 Вт позволяет быстро готовить любимые блюда, а сенсорное управление делает процесс максимально удобным. Объём чаши 5 литров — оптимальное решение для семейных ужинов или встреч с друзьями. Вы легко подберёте нужную температуру с помощью регулировки: от щадящих 40 °C до 200 °C для золотистой корочки. Таймер позаботится о точности приготовления, функция поддержания тепла сохранит блюда горячими, а возможность приготовления на пару порадует любителей здорового питания. Надёжный ТЭН и одна чаша обеспечивают стабильную работу и простоту использования.
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Теги товара: с тэном
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Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Стильный черный аэрогриль Brayer станет главным помощником на вашей кухне. Мощность 1500 Вт позволяет быстро готовить любимые блюда, а сенсорное управление делает процесс максимально удобным. Объём чаши 5 литров — оптимальное решение для семейных ужинов или встреч с друзьями. Вы легко подберёте нужную температуру с помощью регулировки: от щадящих 40 °C до 200 °C для золотистой корочки. Таймер позаботится о точности приготовления, функция поддержания тепла сохранит блюда горячими, а возможность приготовления на пару порадует любителей здорового питания. Надёжный ТЭН и одна чаша обеспечивают стабильную работу и простоту использования.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Аэрогриль BRAYER BR2041 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4160 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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