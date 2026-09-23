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Аэрогриль Hyundai HYF-5003 5.5л 1500Вт черный/черный купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Hyundai HYF-5003 5.5л 1500Вт черный/черный

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Аэрогриль Hyundai HYF-5003 5.5л 1500Вт черный/черный - фото 1
Аэрогриль Hyundai HYF-5003 5.5л 1500Вт черный/черный - фото 2
Аэрогриль Hyundai HYF-5003 5.5л 1500Вт черный/черный - фото 3
Аэрогриль Hyundai HYF-5003 5.5л 1500Вт черный/черный - фото 4
Аэрогриль Hyundai HYF-5003 5.5л 1500Вт черный/черный - фото 5
Аэрогриль Hyundai HYF-5003 5.5л 1500Вт черный/черный - фото 6
Аэрогриль Hyundai HYF-5003 5.5л 1500Вт черный/черный - фото 7
Аэрогриль Hyundai HYF-5003 5.5л 1500Вт черный/черный - фото 8
Аэрогриль Hyundai HYF-5003 5.5л 1500Вт черный/черный - фото 9
Аэрогриль Hyundai HYF-5003 5.5л 1500Вт черный/черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Управление
механическое
  • Аэрогриль Hyundai HYF-5003 5.5л 1500Вт черный/черный - фото 1
  • Аэрогриль Hyundai HYF-5003 5.5л 1500Вт черный/черный - фото 2
  • Аэрогриль Hyundai HYF-5003 5.5л 1500Вт черный/черный - фото 3
  • Аэрогриль Hyundai HYF-5003 5.5л 1500Вт черный/черный - фото 4
  • Аэрогриль Hyundai HYF-5003 5.5л 1500Вт черный/черный - фото 5
  • Аэрогриль Hyundai HYF-5003 5.5л 1500Вт черный/черный - фото 6
  • Аэрогриль Hyundai HYF-5003 5.5л 1500Вт черный/черный - фото 7
  • Аэрогриль Hyundai HYF-5003 5.5л 1500Вт черный/черный - фото 8
  • Аэрогриль Hyundai HYF-5003 5.5л 1500Вт черный/черный - фото 9
  • Аэрогриль Hyundai HYF-5003 5.5л 1500Вт черный/черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732788
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Управление
механическое
Таймер
да
Особенности
Управление одной кнопкой/колесом
Габариты (ШxВxГ), мм
405x332x353
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х36х33
Вес, кг.
5.5

Описание товара Аэрогриль Hyundai HYF-5003 5.5л 1500Вт черный/черный

Аэрогриль Hyundai — это современное устройство для приготовления пищи, сочетающее в себе функциональность и стильный дизайн. Благодаря мощности в 1500 Вт, это устройство обеспечивает быстрое и эффективное приготовление разнообразных блюд. Аэрогриль позволяет регулировать температуру в диапазоне от 40 °C до 200 °C, что делает его идеальным для различных кулинарных задач — от деликатной сушки фруктов до интенсивной жарки мяса. Механическое управление делает использование устройства интуитивно понятным и надежным. Этот аэрогриль от Hyundai станет отличным помощником на вашей кухне, помогая готовить вкусную и полезную еду с минимальными усилиями.

Отзывы о товаре Аэрогриль Hyundai HYF-5003 5.5л 1500Вт черный/черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Управление
механическое
Таймер
да
Развернуть
Особенности
Управление одной кнопкой/колесом
Габариты (ШxВxГ), мм
405x332x353
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Hyundai — это современное устройство для приготовления пищи, сочетающее в себе функциональность и стильный дизайн. Благодаря мощности в 1500 Вт, это устройство обеспечивает быстрое и эффективное приготовление разнообразных блюд. Аэрогриль позволяет регулировать температуру в диапазоне от 40 °C до 200 °C, что делает его идеальным для различных кулинарных задач — от деликатной сушки фруктов до интенсивной жарки мяса. Механическое управление делает использование устройства интуитивно понятным и надежным. Этот аэрогриль от Hyundai станет отличным помощником на вашей кухне, помогая готовить вкусную и полезную еду с минимальными усилиями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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