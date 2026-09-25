Аэрогриль BRAYER BR2036WH белый
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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
белый
Комплектация
Аэрогриль, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб.
В наличии
Код товара: 737557
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4 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
белый
Комплектация
Аэрогриль, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
регулировка температуры,таймер,автоматические программы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х32
Вес, кг.
4
Описание товара Аэрогриль BRAYER BR2036WH белый
Аэрогриль Brayer мощностью 1500 Вт быстро и равномерно прогревает блюда, чтобы вы наслаждались аппетитной корочкой без лишнего масла. Вместительная чаша на 5 литров отлично подходит для обеда на всю семью. Сенсорное управление делает настройку температурного режима и таймера максимально удобной. Функции приготовления на пару и поддержания тепла позволяют экспериментировать с меню и подавать блюда горячими в любой момент. Минимальная температура — 80 °C — открывает простор для бережной термообработки. Белый цвет корпуса придаёт устройству свежий, современный вид, а вес 4,2 кг делает аэрогриль устойчивым и легко переносимым.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
белый
Комплектация
Аэрогриль, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
регулировка температуры,таймер,автоматические программы
Страна производитель
Китай
Аэрогриль Brayer мощностью 1500 Вт быстро и равномерно прогревает блюда, чтобы вы наслаждались аппетитной корочкой без лишнего масла. Вместительная чаша на 5 литров отлично подходит для обеда на всю семью. Сенсорное управление делает настройку температурного режима и таймера максимально удобной. Функции приготовления на пару и поддержания тепла позволяют экспериментировать с меню и подавать блюда горячими в любой момент. Минимальная температура — 80 °C — открывает простор для бережной термообработки. Белый цвет корпуса придаёт устройству свежий, современный вид, а вес 4,2 кг делает аэрогриль устойчивым и легко переносимым.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Купить Аэрогриль BRAYER BR2036WH белый - по цене 4150 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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