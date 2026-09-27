Аэрогриль Centek CT-3189 серый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Centek CT-3189 серый, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ
Аэрогриль Centek — ваш надёжный помощник для быстрой и полезной готовки. Благодаря вместительной чаше на 5 литров вы легко приготовите ужин для всей семьи или удивите гостей аппетитным блюдом. Мощность 1500 Вт обеспечивает быстрый разогрев, а широкий диапазон температуры до 220 °C — свободу экспериментов от деликатных овощей до румяной курицы. Сенсорное управление делает кухонный процесс интуитивно простым, а таймер помогает держать всё под контролем — больше никаких пересушенных или недоготовленных блюд. Регулировка температуры позволит выбрать оптимальные настройки для каждого рецепта, а чёрный цвет придаёт устройству стильный современный вид. ТЭН гарантирует равномерный нагрев и уверенное приготовление.
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Теги товара: с тэном
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Теги товара: с тэном
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