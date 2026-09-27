Аэрогриль SAKURA SA-7695BK 7,5 л 2 тэна
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль SAKURA SA-7695BK 7,5 л 2 тэна
Аэрогриль Sakura создан для тех, кто любит готовить вкусно и без лишних хлопот. Вместительная чаша на 7,5 литров позволит накормить всю семью или собрать за столом друзей — места хватит каждому. Два мощных нагревательных элемента с ТЭНом и регулируемой температурой от 80 до 200°C делают Sakura универсальным помощником: можно жарить, запекать, готовить мясо, овощи и даже выпечку. Сенсорное управление даёт полный контроль над процессом приготовления, а таймер и функция поддержания тепла позволяют не беспокоиться о времени — блюда всегда будут поданы горячими. Благодаря стильному черному цвету аэрогриль прекрасно впишется в любую кухню. Мощность 2000 Вт обеспечивает быструю готовку без потери сочности и вкуса ваших любимых блюд.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
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