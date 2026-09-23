Аэрогриль Midea MAF-TN45WK 4.5л 1500Вт черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Midea MAF-TN45WK 4.5л 1500Вт черный
Аэрогриль Midea MAF-TN45WK черного цвета мощностью 1500 Вт справится с равномерной прожаркой даже крупного куска мяса, тушки курицы. Чаша на 4.5 л позволяет за один раз приготовить 2-4 порции еды. Благодаря антипригарному покрытию емкости вы сможете готовить без масла и тем самым снижать жирность, калорийности блюда. В модели нет автопрограмм. Но вы сможете вручную выбирать время и температуру от 80° до 200° C в зависимости от рецепта. Аэрогриль Midea MAF-TN45WK таймер на 60 мин позволяет точно контролировать время приготовления. С ним вы будете уверены, что блюдо не пригорит. В случае неправильной установки корзины устройство не будет работать, пока вы не исправите ее положение. Съемная чаша упрощает очистку.
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Теги товара: с механическим управлением, с тэном
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, 6 л
Теги товара: с механическим управлением, с тэном
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