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Аэрогриль Midea MAF-TN45WK 4.5л 1500Вт черный купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Midea MAF-TN45WK 4.5л 1500Вт черный

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Аэрогриль Midea MAF-TN45WK 4.5л 1500Вт черный - фото 1
Аэрогриль Midea MAF-TN45WK 4.5л 1500Вт черный - фото 2
Аэрогриль Midea MAF-TN45WK 4.5л 1500Вт черный - фото 3
Аэрогриль Midea MAF-TN45WK 4.5л 1500Вт черный - фото 4
Аэрогриль Midea MAF-TN45WK 4.5л 1500Вт черный - фото 5
Аэрогриль Midea MAF-TN45WK 4.5л 1500Вт черный - фото 6
Аэрогриль Midea MAF-TN45WK 4.5л 1500Вт черный - фото 7
Аэрогриль Midea MAF-TN45WK 4.5л 1500Вт черный - фото 8
Аэрогриль Midea MAF-TN45WK 4.5л 1500Вт черный - фото 9
Аэрогриль Midea MAF-TN45WK 4.5л 1500Вт черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
4.5
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, документация, упаковка
Управление
механическое
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Midea MAF-TN45WK 4.5л 1500Вт черный - фото 1
  • Аэрогриль Midea MAF-TN45WK 4.5л 1500Вт черный - фото 2
  • Аэрогриль Midea MAF-TN45WK 4.5л 1500Вт черный - фото 3
  • Аэрогриль Midea MAF-TN45WK 4.5л 1500Вт черный - фото 4
  • Аэрогриль Midea MAF-TN45WK 4.5л 1500Вт черный - фото 5
  • Аэрогриль Midea MAF-TN45WK 4.5л 1500Вт черный - фото 6
  • Аэрогриль Midea MAF-TN45WK 4.5л 1500Вт черный - фото 7
  • Аэрогриль Midea MAF-TN45WK 4.5л 1500Вт черный - фото 8
  • Аэрогриль Midea MAF-TN45WK 4.5л 1500Вт черный - фото 9
  • Аэрогриль Midea MAF-TN45WK 4.5л 1500Вт черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732785
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Характеристики

Бренд
Midea
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
4.5
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
механическое
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
294x406x268
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х34
Вес, кг.
4.9

Описание товара Аэрогриль Midea MAF-TN45WK 4.5л 1500Вт черный

Аэрогриль Midea MAF-TN45WK черного цвета мощностью 1500 Вт справится с равномерной прожаркой даже крупного куска мяса, тушки курицы. Чаша на 4.5 л позволяет за один раз приготовить 2-4 порции еды. Благодаря антипригарному покрытию емкости вы сможете готовить без масла и тем самым снижать жирность, калорийности блюда. В модели нет автопрограмм. Но вы сможете вручную выбирать время и температуру от 80° до 200° C в зависимости от рецепта. Аэрогриль Midea MAF-TN45WK таймер на 60 мин позволяет точно контролировать время приготовления. С ним вы будете уверены, что блюдо не пригорит. В случае неправильной установки корзины устройство не будет работать, пока вы не исправите ее положение. Съемная чаша упрощает очистку.

Отзывы о товаре Аэрогриль Midea MAF-TN45WK 4.5л 1500Вт черный




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Характеристики
Бренд
Midea
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
4.5
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
механическое
Развернуть
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
294x406x268
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Midea MAF-TN45WK черного цвета мощностью 1500 Вт справится с равномерной прожаркой даже крупного куска мяса, тушки курицы. Чаша на 4.5 л позволяет за один раз приготовить 2-4 порции еды. Благодаря антипригарному покрытию емкости вы сможете готовить без масла и тем самым снижать жирность, калорийности блюда. В модели нет автопрограмм. Но вы сможете вручную выбирать время и температуру от 80° до 200° C в зависимости от рецепта. Аэрогриль Midea MAF-TN45WK таймер на 60 мин позволяет точно контролировать время приготовления. С ним вы будете уверены, что блюдо не пригорит. В случае неправильной установки корзины устройство не будет работать, пока вы не исправите ее положение. Съемная чаша упрощает очистку.
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Доставка
Отзывы


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