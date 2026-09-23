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Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный

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Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 1
Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 2
Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 3
Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 4
Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 5
Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 6
Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 7
Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 8
Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 9
Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 10
Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 11
Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 12
Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 13
Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 14
Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 15
Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 16
Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 17
Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 18
Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 19
Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 20
Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 1
  • Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 2
  • Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 3
  • Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 4
  • Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 5
  • Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 6
  • Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 7
  • Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 8
  • Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 9
  • Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 10
  • Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 11
  • Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 12
  • Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 13
  • Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 14
  • Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 15
  • Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 16
  • Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 17
  • Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 18
  • Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 19
  • Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 20
  • Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732787
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
50
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Металлическая камера для стабильности температуры готовки и направляющие для удобства извлечения и загрущки корзины.
Габариты (ШxВxГ), мм
310x285x310
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х31х29
Вес, кг.
4.2

Описание товара Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный

Аэрогриль VITEK — это современное и удобное устройство для приготовления разнообразных блюд, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Благодаря мощности в 1500 Вт, он обеспечивает быструю и равномерную готовку, а объем 5 литров позволяет готовить большие порции для всей семьи. Этот аэрогриль от бренда VITEK предлагает широкий диапазон температур: от минимальных 50 °C до максимальных 200 °C, что позволяет готовить самые разные блюда — от нежных и деликатных до жареных и хрустящих. Удобный и интуитивно понятный интерфейс упрощает настройку нужных параметров, делая процесс приготовления приятным и легким. Сочетание современных технологий и качественных материалов делает аэрогриль VITEK надежным выбором для всех любителей кулинарии, стремящихся к совершенству в приготовлении пищи.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
50
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Металлическая камера для стабильности температуры готовки и направляющие для удобства извлечения и загрущки корзины.
Габариты (ШxВxГ), мм
310x285x310
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль VITEK — это современное и удобное устройство для приготовления разнообразных блюд, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Благодаря мощности в 1500 Вт, он обеспечивает быструю и равномерную готовку, а объем 5 литров позволяет готовить большие порции для всей семьи. Этот аэрогриль от бренда VITEK предлагает широкий диапазон температур: от минимальных 50 °C до максимальных 200 °C, что позволяет готовить самые разные блюда — от нежных и деликатных до жареных и хрустящих. Удобный и интуитивно понятный интерфейс упрощает настройку нужных параметров, делая процесс приготовления приятным и легким. Сочетание современных технологий и качественных материалов делает аэрогриль VITEK надежным выбором для всех любителей кулинарии, стремящихся к совершенству в приготовлении пищи.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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