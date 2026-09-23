Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Vitek VT-AF5001 1500Вт серебристый/черный
Аэрогриль VITEK — это современное и удобное устройство для приготовления разнообразных блюд, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Благодаря мощности в 1500 Вт, он обеспечивает быструю и равномерную готовку, а объем 5 литров позволяет готовить большие порции для всей семьи. Этот аэрогриль от бренда VITEK предлагает широкий диапазон температур: от минимальных 50 °C до максимальных 200 °C, что позволяет готовить самые разные блюда — от нежных и деликатных до жареных и хрустящих. Удобный и интуитивно понятный интерфейс упрощает настройку нужных параметров, делая процесс приготовления приятным и легким. Сочетание современных технологий и качественных материалов делает аэрогриль VITEK надежным выбором для всех любителей кулинарии, стремящихся к совершенству в приготовлении пищи.
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Теги товара: с тэном
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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