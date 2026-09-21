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Аэрогриль Kitfort КТ-2264 купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Kitfort КТ-2264

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Аэрогриль Kitfort КТ-2264 - фото 1
Аэрогриль Kitfort КТ-2264 - фото 2
Аэрогриль Kitfort КТ-2264 - фото 3
Аэрогриль Kitfort КТ-2264 - фото 4
Аэрогриль Kitfort КТ-2264 - фото 5
Аэрогриль Kitfort КТ-2264 - фото 6
Аэрогриль Kitfort КТ-2264 - фото 7
Аэрогриль Kitfort КТ-2264 - фото 8
Аэрогриль Kitfort КТ-2264 - фото 9
Аэрогриль Kitfort КТ-2264 - фото 10
Аэрогриль Kitfort КТ-2264 - фото 11
Аэрогриль Kitfort КТ-2264 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
1.9
Мощность
1000 Вт
Цвет
белый
Комплектация
гриль, документация, поддон, решетка
Управление
электронное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2264 - фото 1
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2264 - фото 2
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2264 - фото 3
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2264 - фото 4
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2264 - фото 5
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2264 - фото 6
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2264 - фото 7
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2264 - фото 8
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2264 - фото 9
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2264 - фото 10
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2264 - фото 11
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2264 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690215
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Страна производства
Китай
Объем, л
1.9
Мощность
1000 Вт
Цвет
белый
Комплектация
гриль, документация, поддон, решетка
Регулировка температуры
есть
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
электронное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Дополнительно
уровень шума до 50 дБ
Особенности
автоотключение
Габариты (ШxВxГ), мм
208 х 281 х 277 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х26
Вес, кг.
3.35

Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-2264

Аэрогриль КТ-2264 позволяет готовить большинство продуктов без добавления масла, при этом они получаются сочными и с хрустящей корочкой. При приготовлении продуктов в аэрогриле не нужно много масла. При помощи системы циркуляции горячего воздуха продукты равномерно обжариваются со всех сторон и получаются нежными внутри и хрустящими снаружи. При приготовлении продукты практически не пригорают, главное, правильно выставить температуру и время. Аэрогриль оснащён механическим управлением. Можно установить температуру приготовления от 80 до 200 °C и время приготовления до 60 минут. Продукты готовятся на специальной решётке, установленной в поддон. На решётку и поддон нанесено антипригарное покрытие. По окончании приготовления аэрогриль автоматически отключается. Поддон и решётка легко вынимаются и моются.

Отзывы о товаре Аэрогриль Kitfort КТ-2264




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Страна производства
Китай
Объем, л
1.9
Мощность
1000 Вт
Цвет
белый
Комплектация
гриль, документация, поддон, решетка
Регулировка температуры
есть
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
электронное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Дополнительно
уровень шума до 50 дБ
Особенности
автоотключение
Габариты (ШxВxГ), мм
208 х 281 х 277 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль КТ-2264 позволяет готовить большинство продуктов без добавления масла, при этом они получаются сочными и с хрустящей корочкой. При приготовлении продуктов в аэрогриле не нужно много масла. При помощи системы циркуляции горячего воздуха продукты равномерно обжариваются со всех сторон и получаются нежными внутри и хрустящими снаружи. При приготовлении продукты практически не пригорают, главное, правильно выставить температуру и время. Аэрогриль оснащён механическим управлением. Можно установить температуру приготовления от 80 до 200 °C и время приготовления до 60 минут. Продукты готовятся на специальной решётке, установленной в поддон. На решётку и поддон нанесено антипригарное покрытие. По окончании приготовления аэрогриль автоматически отключается. Поддон и решётка легко вынимаются и моются.
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Отзывы


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