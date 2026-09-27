Аэрогриль TopDevice TDA601 черный, 1500 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль TopDevice TDA601 черный, 1500 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ
Аэрогриль TopDevice — это универсальный помощник на кухне для тех, кто ценит функциональность и стиль. Большая чаша объёмом 6 литров позволит приготовить сытный ужин для всей семьи или удивить гостей аппетитными блюдами. Благодаря мощности 1500 Вт и надёжному нагревательному элементу ТЭН, ваши блюда быстро приобретут золотистую корочку, сохраняя сочность внутри. Наличие таймера и функции поддержания тепла помогает не переживать о своевременности сервировки — ужин всегда будет горячим. Сенсорное управление делает пользование устройством простым и интуитивно понятным. А возможность приготовления на пару расширяет кулинарные горизонты: можно готовить не только жареные, но и полезные блюда. Минимальная температура 60 °C и максимальная 200 °C дают широкий выбор режимов для запекания, подогрева и томления. Стильный чёрный корпус добавит кухни современный акцент. Один аэрогриль — масса возможностей!
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Теги товара: с тэном
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Теги товара: с тэном
Отзывы о товаре Аэрогриль TopDevice TDA601 черный, 1500 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ