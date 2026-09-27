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Аэрогриль Polaris PAF 4001 4л 1500Вт серебристый (026975) купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Polaris PAF 4001 4л 1500Вт серебристый (026975)

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Аэрогриль Polaris PAF 4001 4л 1500Вт серебристый (026975) - фото 1
Аэрогриль Polaris PAF 4001 4л 1500Вт серебристый (026975) - фото 2
Аэрогриль Polaris PAF 4001 4л 1500Вт серебристый (026975) - фото 3
Аэрогриль Polaris PAF 4001 4л 1500Вт серебристый (026975) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
серебристый
Комплектация
Съемная антипригарная решетка; Съемная решетка-гриль из нержавеющей стали; книга рецептов
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Polaris PAF 4001 4л 1500Вт серебристый (026975) - фото 1
  • Аэрогриль Polaris PAF 4001 4л 1500Вт серебристый (026975) - фото 2
  • Аэрогриль Polaris PAF 4001 4л 1500Вт серебристый (026975) - фото 3
  • Аэрогриль Polaris PAF 4001 4л 1500Вт серебристый (026975) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739794
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
серебристый
Комплектация
Съемная антипригарная решетка; Съемная решетка-гриль из нержавеющей стали; книга рецептов
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
220
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
25x34.2x40.7см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х34х25
Вес, кг.
4.67

Описание товара Аэрогриль Polaris PAF 4001 4л 1500Вт серебристый (026975)

Аэрогриль Polaris станет универсальным помощником на вашей кухне благодаря вместительной чаше объёмом 4 литра — этого достаточно, чтобы приготовить ужин для всей семьи. С мощности 1500 Вт и двумя нагревательными элементами блюда быстро прогреваются и запекаются равномерно, а широкий диапазон температур от 35 до 220 °C позволяет экспериментировать: от деликатной сушки фруктов до румяной корочки на мясе. Приятное сенсорное управление облегчает настройку, а функция приготовления на пару расширяет кулинарные возможности — здоровое питание становится проще. Таймер поможет не упустить момент, а компактный вес 3,54 кг не обременит пространство. Серебристый корпус отлично впишется в современный интерьер.



Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Polaris PAF 4001 4л 1500Вт серебристый (026975)




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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
серебристый
Комплектация
Съемная антипригарная решетка; Съемная решетка-гриль из нержавеющей стали; книга рецептов
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
220
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
25x34.2x40.7см
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Polaris станет универсальным помощником на вашей кухне благодаря вместительной чаше объёмом 4 литра — этого достаточно, чтобы приготовить ужин для всей семьи. С мощности 1500 Вт и двумя нагревательными элементами блюда быстро прогреваются и запекаются равномерно, а широкий диапазон температур от 35 до 220 °C позволяет экспериментировать: от деликатной сушки фруктов до румяной корочки на мясе. Приятное сенсорное управление облегчает настройку, а функция приготовления на пару расширяет кулинарные возможности — здоровое питание становится проще. Таймер поможет не упустить момент, а компактный вес 3,54 кг не обременит пространство. Серебристый корпус отлично впишется в современный интерьер.


Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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