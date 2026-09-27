Аэрогриль Polaris PAF 4001 4л 1500Вт серебристый (026975)
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Polaris PAF 4001 4л 1500Вт серебристый (026975)
Аэрогриль Polaris станет универсальным помощником на вашей кухне благодаря вместительной чаше объёмом 4 литра — этого достаточно, чтобы приготовить ужин для всей семьи. С мощности 1500 Вт и двумя нагревательными элементами блюда быстро прогреваются и запекаются равномерно, а широкий диапазон температур от 35 до 220 °C позволяет экспериментировать: от деликатной сушки фруктов до румяной корочки на мясе. Приятное сенсорное управление облегчает настройку, а функция приготовления на пару расширяет кулинарные возможности — здоровое питание становится проще. Таймер поможет не упустить момент, а компактный вес 3,54 кг не обременит пространство. Серебристый корпус отлично впишется в современный интерьер.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
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Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
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