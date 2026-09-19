Аэрогриль Kitfort КТ-2225
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-2225
Современный аэрогриль Kitfort KT-2225 замечателен не только стильным дизайном. Он может использоваться как аэрогриль, а также как аэрофритюрница и духовка, и позволяет готовить большинство продуктов без добавления масла либо с его минимальным количеством. Принцип работы аэрогриля основан на конвекции воздушных потоков от нагревателя внутри рабочей емкости. Вентилятор, расположенный в верхней части аэрогриля, приводит в движение воздушные массы, нагретые до высокой температуры трубчатым электронагревателем. При помощи системы циркуляции горячего воздуха продукты равномерно готовятся со всех сторон и получаются нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Аэрогриль оснащен сенсорной панелью управления, с помощью которой вы сможете регулировать температуру и время готовки, а также выбрать подходящую из 6 предустановленных программ приготовления. Продукты готовятся на решетке, которая устанавливается в поддон — такая конструкция позволяет лишнему маслу и жиру стекать на дно поддона, не скапливаясь на самих продуктах. На решетку можно поставить формы для выпечки и приготовить запеканку или кексы. И поддон, и решетка с антипригарным покрытием. По окончании приготовления аэрогриль автоматически отключается. Поддон с решеткой легко вынимаются и моются, благодаря чему уход за устройством не займет много сил и времени.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л, с тэном
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