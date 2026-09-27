Аэрогриль JVC JK-MB054 черный, 1800 Вт, 6 л, сенсор, 7 программ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
книга рецептов
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739767
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
книга рецептов
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х33х29
Вес, кг.
4.6
Описание товара Аэрогриль JVC JK-MB054 черный, 1800 Вт, 6 л, сенсор, 7 программ
Аэрогриль JVC с мощностью 1800 Вт — настоящий находка для тех, кто ценит скорость и качество готовки. Вместительная чаша на 6 литров позволяет экспериментировать не только с порциями для всей семьи, но даже с блюдами для компании гостей. Благодаря регулировке температуры и сенсорному управлению вы легко достигаете идеального результата — от хрустящих закусок до нежнейшего мяса на пару. Таймер помогает контролировать процесс, а функция поддержания тепла сохранит аппетитную температуру до подачи на стол. Один ТЭН бережно и экономно прогревает блюдо, а строгий чёрный цвет корпуса добавляет стиль на вашей кухне.
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Теги товара: с тэном
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Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
книга рецептов
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Аэрогриль JVC с мощностью 1800 Вт — настоящий находка для тех, кто ценит скорость и качество готовки. Вместительная чаша на 6 литров позволяет экспериментировать не только с порциями для всей семьи, но даже с блюдами для компании гостей. Благодаря регулировке температуры и сенсорному управлению вы легко достигаете идеального результата — от хрустящих закусок до нежнейшего мяса на пару. Таймер помогает контролировать процесс, а функция поддержания тепла сохранит аппетитную температуру до подачи на стол. Один ТЭН бережно и экономно прогревает блюдо, а строгий чёрный цвет корпуса добавляет стиль на вашей кухне.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Аэрогриль JVC JK-MB054 черный, 1800 Вт, 6 л, сенсор, 7 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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