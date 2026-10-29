Chat Noir - Hyperuranion (coloured) (5060197761738) виниловая пластинка
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб.
В наличии
Код товара: 726906
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 650 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Chat Noir - Hyperuranion (coloured) (5060197761738) виниловая пластинка
Chat Noir - Hyperuranion (coloured) (5060197761738) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 530 руб.633 руб. в СплитMiles Davis - Kind Of Blue (0888751119215) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 530 руб.633 руб. в СплитElla Fitzgerald - Mack The Knife: Ella In Berlin (0600753527108)...
-
В наличииЦена 2 530 руб.633 руб. в Сплит8435723700098, Fitzgerald, Ella, Round Midnight - Songs For Love...
-
В наличииЦена 2 530 руб.633 руб. в СплитCannonball Adderley - At The Lighthouse (8436569191514) винилова...
-
В наличииЦена 2 530 руб.633 руб. в СплитCannonball Adderley - Somethin' Else (8437016248140) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 530 руб.633 руб. в СплитLouis Armstrong & Oscar Peterson - Louis Armstrong Meets Oscar P...
-
В наличииЦена 2 530 руб.633 руб. в Сплит8436569193273, Brown, Clifford; Johnson, J.J., Get Happy винилов...
-
В наличииЦена 2 530 руб.633 руб. в Сплит8437012830769, Coltrane, John, Giant Steps виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 530 руб.633 руб. в СплитMiles Davis - Walkin' (8436569191354) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 530 руб.633 руб. в СплитMiles Davis - Ascenseur Pour L'Echafaud (8437016248003) винилова...
-
В наличииЦена 2 530 руб.633 руб. в Сплит8436569191316, Washington, Dinah, What A Difference A Day Makes!...
-
В наличииЦена 2 530 руб.633 руб. в СплитElla Fitzgerald & Louis Armstrong - Ella & Louis (8436569191538)...
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Chat Noir - Hyperuranion (coloured) (5060197761738) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Chat Noir - Hyperuranion (coloured) (5060197761738) виниловая пластинка - по цене 2650 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Chat Noir - Hyperuranion (coloured) (5060197761738) виниловая пластинка