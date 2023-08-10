Описание товара Planet P, Planet P Project (coloured) (0630428039513) виниловая пластинка

Переиздание первого альбома Тони Кэри и проекта Planet P Project, изначально выпущенного в 1983 году. По словам музыкального сайта AllMusic альбом имеет "типичный для того времени нагруженный синтезаторами стиль", но при этом "с кивком в сторону прогрессивного рока из предшествующего десятилетия". Сингл "Why Me?" был очень успешен благодаря тяжёлой ротации клипа к нему на MTV. В США в журнале "Билборд" песня не только попала в первую десятку в специализированном песенном рок-чарте, но и вошла в попсовую "Горячую сотню" (Hot 100). Следующий сингл "Static" также был довольно популярен на радио и попал в специализированный песенный рок-чарт американского журнала Billboard. Planet P Project - проект американского музыканта Тони Кэри. Тони Кэри наиболее известен по работе клавишником в группе Rainbow в 1970-х годах. Потом он переехал в Западную Германию и начал сольную карьеру. В начале 1980-х годов он несколько раз попадал в чарты с такими сольными песнями, как "I Won’t Be Home Tonight", "A Fine, Fine Day", "The First Day of Summer". Planet P Project - параллельный проект, который он организовал там же в Германии в начале 1980-х годов в партнерстве с немецким продюсером Петером Хауке. Почти все песни писал сам Кэри и почти все музыкальные партии играл тоже он сам.