Planet P, Planet P Project (coloured) (0630428039513) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Planet P, Planet P Project (coloured) (0630428039513) виниловая пластинка
Переиздание первого альбома Тони Кэри и проекта Planet P Project, изначально выпущенного в 1983 году. По словам музыкального сайта AllMusic альбом имеет "типичный для того времени нагруженный синтезаторами стиль", но при этом "с кивком в сторону прогрессивного рока из предшествующего десятилетия". Сингл "Why Me?" был очень успешен благодаря тяжёлой ротации клипа к нему на MTV. В США в журнале "Билборд" песня не только попала в первую десятку в специализированном песенном рок-чарте, но и вошла в попсовую "Горячую сотню" (Hot 100). Следующий сингл "Static" также был довольно популярен на радио и попал в специализированный песенный рок-чарт американского журнала Billboard. Planet P Project - проект американского музыканта Тони Кэри. Тони Кэри наиболее известен по работе клавишником в группе Rainbow в 1970-х годах. Потом он переехал в Западную Германию и начал сольную карьеру. В начале 1980-х годов он несколько раз попадал в чарты с такими сольными песнями, как "I Won’t Be Home Tonight", "A Fine, Fine Day", "The First Day of Summer". Planet P Project - параллельный проект, который он организовал там же в Германии в начале 1980-х годов в партнерстве с немецким продюсером Петером Хауке. Почти все песни писал сам Кэри и почти все музыкальные партии играл тоже он сам.
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Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Достоинства:
Planet P Project - дебютный одноименный альбом проекта Planet P Project , выпущенный в 1983 году. Это лимитированное ремастированное переиздание на бирюзово-мраморном виниле 2020 года . Синглы с этого альбома"Why Me?" и "Static" стали очень популярны . По оформлению и звуку нет никаких нареканий .
Недостатки:
Пока не выявил .
Комментарий:
Planet P Project - проект американского музыканта Тони Кэри . Он наиболее известен по работе клавишником в группе Rainbow в 1970-х годах . Потом Тони начал сольную карьеру в Западной Германии . В начале 1980-х годов стал популярен с такими сольными песнями, как "I Won’t Be Home Tonight", "A Fine, Fine Day", "The First Day of Summer".
Planet P Project - Кэри организовал в начале 1980-х годов вместе с немецким продюсером Петером Хауке. Почти все песни и почти все музыкальные партии Кэри играл сам .
Пластинка понравилась , рекомендую .
Отзывы о товаре Planet P, Planet P Project (coloured) (0630428039513) виниловая пластинка
Достоинства:
Planet P Project - дебютный одноименный альбом проекта Planet P Project , выпущенный в 1983 году. Это лимитированное ремастированное переиздание на бирюзово-мраморном виниле 2020 года . Синглы с этого альбома"Why Me?" и "Static" стали очень популярны . По оформлению и звуку нет никаких нареканий .
Недостатки:
Пока не выявил .
Комментарий:
Planet P Project - проект американского музыканта Тони Кэри . Он наиболее известен по работе клавишником в группе Rainbow в 1970-х годах . Потом Тони начал сольную карьеру в Западной Германии . В начале 1980-х годов стал популярен с такими сольными песнями, как "I Won’t Be Home Tonight", "A Fine, Fine Day", "The First Day of Summer".
Planet P Project - Кэри организовал в начале 1980-х годов вместе с немецким продюсером Петером Хауке. Почти все песни и почти все музыкальные партии Кэри играл сам .
Пластинка понравилась , рекомендую .