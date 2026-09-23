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Ida Haendel - Sibelius: Violin Concerto, Two Serenades, Humoreske (0190296733819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ida Haendel - Sibelius: Violin Concerto, Two Serenades, Humoreske (0190296733819) виниловая пластинка

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Ida Haendel - Sibelius: Violin Concerto, Two Serenades, Humoreske (0190296733819) виниловая пластинка - фото 1
Ida Haendel - Sibelius: Violin Concerto, Two Serenades, Humoreske (0190296733819) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Ida Haendel
Альбом (сингл)
Sibelius: Violin Concerto, Two Serenades, Humoreske
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ida Haendel - Sibelius: Violin Concerto, Two Serenades, Humoreske (0190296733819) виниловая пластинка - фото 1
  • Ida Haendel - Sibelius: Violin Concerto, Two Serenades, Humoreske (0190296733819) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500611
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ida Haendel - Sibelius: Violin Concerto, Two Serenades, Humoreske (0190296733819) виниловая пластинка
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[0190296733819]
Исполнитель
Ida Haendel
Альбом (сингл)
Sibelius: Violin Concerto, Two Serenades, Humoreske
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ida Haendel - Sibelius: Violin Concerto, Two Serenades, Humoreske (0190296733819) виниловая пластинка

Ida Haendel - Sibelius: Violin Concerto, Two Serenades, Humoreske (0190296733819) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Ida Haendel - Sibelius: Violin Concerto, Two Serenades, Humoreske (0190296733819) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[0190296733819]
Исполнитель
Ida Haendel
Альбом (сингл)
Sibelius: Violin Concerto, Two Serenades, Humoreske
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Ida Haendel - Sibelius: Violin Concerto, Two Serenades, Humoreske (0190296733819) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ida Haendel - Sibelius: Violin Concerto, Two Serenades, Humoreske (0190296733819) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2730 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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