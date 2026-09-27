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Johnny Griffin - Sextet (8436569193648) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Johnny Griffin - Sextet (8436569193648) виниловая пластинка

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8436569193648, Виниловая пластинка Griffin, Johnny, Sextet - фото 1
8436569193648, Виниловая пластинка Griffin, Johnny, Sextet - фото 2
8436569193648, Виниловая пластинка Griffin, Johnny, Sextet - фото 3
8436569193648, Виниловая пластинка Griffin, Johnny, Sextet - фото 4
8436569193648, Виниловая пластинка Griffin, Johnny, Sextet - фото 5
8436569193648, Виниловая пластинка Griffin, Johnny, Sextet - фото 6
8436569193648, Виниловая пластинка Griffin, Johnny, Sextet - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 8436569193648, Виниловая пластинка Griffin, Johnny, Sextet - фото 1
  • 8436569193648, Виниловая пластинка Griffin, Johnny, Sextet - фото 2
  • 8436569193648, Виниловая пластинка Griffin, Johnny, Sextet - фото 3
  • 8436569193648, Виниловая пластинка Griffin, Johnny, Sextet - фото 4
  • 8436569193648, Виниловая пластинка Griffin, Johnny, Sextet - фото 5
  • 8436569193648, Виниловая пластинка Griffin, Johnny, Sextet - фото 6
  • 8436569193648, Виниловая пластинка Griffin, Johnny, Sextet - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642564
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Johnny Griffin - Sextet (8436569193648) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Johnny Griffin - Sextet (8436569193648) виниловая пластинка

Пионер хард-бопа, тенор-саксофонист Джонни Гриффин плодотворно записывался в качестве руководителя группы, а также работал с пианистом Телониусом Монком, барабанщиком Артом Блейки, в партнерстве с другим тенором Эдди «Локджоу» Дэвисом и в качестве участника группы Кенни Кларк/Фрэнси. Биг-бэнд Боланда. Устав от того, что его недооценивают в США, он уехал жить в Европу в 1963 году, через несколько лет после записи этой замечательной секстетной пластинки. Там Гриффин стал саксофонистом «первого выбора» для американских музыкантов, гастролировавших по континенту в 60-х и 70-х годах. Он умер в возрасте 80 лет 25 июля 2008 года в Мопревуаре, Франция, недалеко от Авай-Лимузина, где он прожил предыдущие 24 года. Записанный 5 февраля 1958 года секстет Джонни Гриффина стал дебютом саксофониста на лейбле Riverside Records, для которого он записал второй альбом Way Out! Уже на следующий день.

Отзывы о товаре Johnny Griffin - Sextet (8436569193648) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Пионер хард-бопа, тенор-саксофонист Джонни Гриффин плодотворно записывался в качестве руководителя группы, а также работал с пианистом Телониусом Монком, барабанщиком Артом Блейки, в партнерстве с другим тенором Эдди «Локджоу» Дэвисом и в качестве участника группы Кенни Кларк/Фрэнси. Биг-бэнд Боланда. Устав от того, что его недооценивают в США, он уехал жить в Европу в 1963 году, через несколько лет после записи этой замечательной секстетной пластинки. Там Гриффин стал саксофонистом «первого выбора» для американских музыкантов, гастролировавших по континенту в 60-х и 70-х годах. Он умер в возрасте 80 лет 25 июля 2008 года в Мопревуаре, Франция, недалеко от Авай-Лимузина, где он прожил предыдущие 24 года. Записанный 5 февраля 1958 года секстет Джонни Гриффина стал дебютом саксофониста на лейбле Riverside Records, для которого он записал второй альбом Way Out! Уже на следующий день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Johnny Griffin - Sextet (8436569193648) виниловая пластинка - стоимость товара 2690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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