Itzhak Perlman - Tschaikowsky: Violin Concerto (0190296158803) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Itzhak Perlman, Eugene Ormandy
Альбом (сингл)
Tchaikovsky: Violin Concerto / Serenade Melancolique
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб.
В наличии
Код товара: 587703
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 730 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296158803]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Itzhak Perlman, Eugene Ormandy
Альбом (сингл)
Tchaikovsky: Violin Concerto / Serenade Melancolique
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Itzhak Perlman - Tschaikowsky: Violin Concerto (0190296158803) виниловая пластинка
0190296158803, Виниловая Пластинка Itzhak Perlman, Philadelphia Orchestra, Eugene Ormandy, Tchaikovsky: Violin Concerto &amp;amp;amp;amp;amp; Serenade Melancolique
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитThe Replacements - Pleased To Meet Me Outtakes & Alternates (060...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитBob Dylan - Saved (0889854510213) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитLed Zeppelin - Led Zeppelin (0081227966416) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитSupermax - Meets The Almighty (0190295689933) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитSupermax - Types Of Skin (0190295743963) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитSecret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитBrian; Roger Eno, Luminous (coloured) (0028948392988) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитElla Fitzgerald - Mack The Knife: Ella In Berlin (0600753527108)...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитElectric Light Orchestra - Part Two (0630428099531) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в Сплит8435723700098, Fitzgerald, Ella, Round Midnight - Songs For Love...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитShadows - 40 Golden Classics (5711053020802) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитCannonball Adderley - At The Lighthouse (8436569191514) винилова...
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296158803]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Itzhak Perlman, Eugene Ormandy
Альбом (сингл)
Tchaikovsky: Violin Concerto / Serenade Melancolique
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
0190296158803, Виниловая Пластинка Itzhak Perlman, Philadelphia Orchestra, Eugene Ormandy, Tchaikovsky: Violin Concerto &amp;amp;amp;amp;amp; Serenade Melancolique
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Itzhak Perlman - Tschaikowsky: Violin Concerto (0190296158803) виниловая пластинка - по цене 2730 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Itzhak Perlman - Tschaikowsky: Violin Concerto (0190296158803) виниловая пластинка