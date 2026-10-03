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Action Bronson - Mr. Wonderful (0075678670633) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Action Bronson - Mr. Wonderful (0075678670633) виниловая пластинка

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Action Bronson - Mr. Wonderful (0075678670633) виниловая пластинка - фото 1
Action Bronson - Mr. Wonderful (0075678670633) виниловая пластинка - фото 2
Action Bronson - Mr. Wonderful (0075678670633) виниловая пластинка - фото 3
Action Bronson - Mr. Wonderful (0075678670633) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Action Bronson
Альбом (сингл)
MR. WONDERFUL
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Action Bronson - Mr. Wonderful (0075678670633) виниловая пластинка - фото 1
  • Action Bronson - Mr. Wonderful (0075678670633) виниловая пластинка - фото 2
  • Action Bronson - Mr. Wonderful (0075678670633) виниловая пластинка - фото 3
  • Action Bronson - Mr. Wonderful (0075678670633) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 140180
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Action Bronson - Mr. Wonderful (0075678670633) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678670633]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Action Bronson
Альбом (сингл)
MR. WONDERFUL
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Brand New Car, The Rising, Terry, Actin Crazy, Falconry, Thug Love Story 2017 The Musical (Interlude), City Boy Blues, A Light In The Addict, Baby Blue, Only In America, Galactic Love, The Passage (Live From Prague), Easy Rider, CD Brand New Car, The Rising (feat. Big Body Bes), Terry, Actin Crazy, Falconry (feat. Meyhem Lauren & Big Body Bes), THUG LOVE STORY 2017 THE MUSICAL (interlude), City Boy Blues, A Light In The Addict (feat. Party Supplies and Black Atlass), Baby Blue (feat. Chance the
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Action Bronson - Mr. Wonderful (0075678670633) виниловая пластинка

Track List

A1Brand New Car2:21
A2The Rising4:02
A3Terry4:49
A4Actin Crazy3:59
A5Falconry2:30
A6Thug Love Story 2017 The Musical (Interlude)2:19
A7City Boy Blues4:05
B1A Light In The Addict5:56
B2Baby Blue4:40
B3Only In America4:14
B4Galactic Love2:27
B5The Passage (Live From Prague)3:37
B6Easy Rider4:19
CD1Brand New Car
CD2The Rising
CD3Terry
CD4Actin Crazy
CD5Falconry
CD6Thug Love Story 2017 The Musical (Interlude)
CD7City Boy Blues
CD8A Light In The Addict
CD9Baby Blue
CD10Only In America
CD11Galactic Love
CD12The Passage (Live From Prague)
CD13Easy Rider

Отзывы о товаре Action Bronson - Mr. Wonderful (0075678670633) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678670633]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Action Bronson
Альбом (сингл)
MR. WONDERFUL
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Brand New Car, The Rising, Terry, Actin Crazy, Falconry, Thug Love Story 2017 The Musical (Interlude), City Boy Blues, A Light In The Addict, Baby Blue, Only In America, Galactic Love, The Passage (Live From Prague), Easy Rider, CD Brand New Car, The Rising (feat. Big Body Bes), Terry, Actin Crazy, Falconry (feat. Meyhem Lauren & Big Body Bes), THUG LOVE STORY 2017 THE MUSICAL (interlude), City Boy Blues, A Light In The Addict (feat. Party Supplies and Black Atlass), Baby Blue (feat. Chance the
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Brand New Car2:21
A2The Rising4:02
A3Terry4:49
A4Actin Crazy3:59
A5Falconry2:30
A6Thug Love Story 2017 The Musical (Interlude)2:19
A7City Boy Blues4:05
B1A Light In The Addict5:56
B2Baby Blue4:40
B3Only In America4:14
B4Galactic Love2:27
B5The Passage (Live From Prague)3:37
B6Easy Rider4:19
CD1Brand New Car
CD2The Rising
CD3Terry
CD4Actin Crazy
CD5Falconry
CD6Thug Love Story 2017 The Musical (Interlude)
CD7City Boy Blues
CD8A Light In The Addict
CD9Baby Blue
CD10Only In America
CD11Galactic Love
CD12The Passage (Live From Prague)
CD13Easy Rider
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Action Bronson - Mr. Wonderful (0075678670633) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2690 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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