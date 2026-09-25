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Duster - Remote Echoes (coloured) (0825764192446) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Duster - Remote Echoes (coloured) (0825764192446) виниловая пластинка

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Duster - Remote Echoes (coloured) (0825764192446) виниловая пластинка - фото 1
Duster - Remote Echoes (coloured) (0825764192446) виниловая пластинка - фото 2
Duster - Remote Echoes (coloured) (0825764192446) виниловая пластинка - фото 3
Duster - Remote Echoes (coloured) (0825764192446) виниловая пластинка - фото 4
Duster - Remote Echoes (coloured) (0825764192446) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Duster
Альбом (сингл)
Remote Echoes
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Duster - Remote Echoes (coloured) (0825764192446) виниловая пластинка - фото 1
  • Duster - Remote Echoes (coloured) (0825764192446) виниловая пластинка - фото 2
  • Duster - Remote Echoes (coloured) (0825764192446) виниловая пластинка - фото 3
  • Duster - Remote Echoes (coloured) (0825764192446) виниловая пластинка - фото 4
  • Duster - Remote Echoes (coloured) (0825764192446) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726899
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Duster - Remote Echoes (coloured) (0825764192446) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Numero Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Numero Group
Barcode
[0825764192446]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Duster
Альбом (сингл)
Remote Echoes
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Before The Veil, Cigarettes And Coffee, The Weed Supreme, Untitled 59, I Know I Won't, Moon In Aries, Glue, Testphase, Lost Time, Strange, The Mood, Country Heather, Untitled 84, Darby
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duster - Remote Echoes (coloured) (0825764192446) виниловая пластинка

Альбом «Remote Echoes», созданный на основе пятилетней домашней записи на четырехдорожечный магнитофон, представляет собой шипящее, рассыпчатое и необоснованное выражение продолжающегося проекта Клэя Партона и Кэнаана Эмбера под названием Duster. Этот 14-трековый альбом, состоящий из демо-записей, выпущенных только на кассетах под названиями «Christmas Dust» и «On The Dodge», также включает в себя множество ранее не издававшихся треков. Уникальное сочетание искаженных гитар, дешевых синтезаторов, приглушенной перкуссии и приглушенного вокала в исполнении Duster предвосхитило жанры чиллвейв, мамблкор и коркор, элегантно иллюстрируя священную троицу пороков бездельников: сигареты, кофе и марихуана. LP доступен на прозрачном виниле «Lost Time» с морскими синими и рубиновыми брызгами.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Duster - Remote Echoes (coloured) (0825764192446) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Numero Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Numero Group
Barcode
[0825764192446]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Duster
Альбом (сингл)
Remote Echoes
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Before The Veil, Cigarettes And Coffee, The Weed Supreme, Untitled 59, I Know I Won't, Moon In Aries, Glue, Testphase, Lost Time, Strange, The Mood, Country Heather, Untitled 84, Darby
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Альбом «Remote Echoes», созданный на основе пятилетней домашней записи на четырехдорожечный магнитофон, представляет собой шипящее, рассыпчатое и необоснованное выражение продолжающегося проекта Клэя Партона и Кэнаана Эмбера под названием Duster. Этот 14-трековый альбом, состоящий из демо-записей, выпущенных только на кассетах под названиями «Christmas Dust» и «On The Dodge», также включает в себя множество ранее не издававшихся треков. Уникальное сочетание искаженных гитар, дешевых синтезаторов, приглушенной перкуссии и приглушенного вокала в исполнении Duster предвосхитило жанры чиллвейв, мамблкор и коркор, элегантно иллюстрируя священную троицу пороков бездельников: сигареты, кофе и марихуана. LP доступен на прозрачном виниле «Lost Time» с морскими синими и рубиновыми брызгами.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Duster - Remote Echoes (coloured) (0825764192446) виниловая пластинка - стоимость товара 4080 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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