Duster - Remote Echoes (coloured) (0825764192446) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Duster - Remote Echoes (coloured) (0825764192446) виниловая пластинка
Альбом «Remote Echoes», созданный на основе пятилетней домашней записи на четырехдорожечный магнитофон, представляет собой шипящее, рассыпчатое и необоснованное выражение продолжающегося проекта Клэя Партона и Кэнаана Эмбера под названием Duster. Этот 14-трековый альбом, состоящий из демо-записей, выпущенных только на кассетах под названиями «Christmas Dust» и «On The Dodge», также включает в себя множество ранее не издававшихся треков. Уникальное сочетание искаженных гитар, дешевых синтезаторов, приглушенной перкуссии и приглушенного вокала в исполнении Duster предвосхитило жанры чиллвейв, мамблкор и коркор, элегантно иллюстрируя священную троицу пороков бездельников: сигареты, кофе и марихуана. LP доступен на прозрачном виниле «Lost Time» с морскими синими и рубиновыми брызгами.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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