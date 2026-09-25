Top.Mail.Ru
Yukimi - For You (5054429199505) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Yukimi - For You (5054429199505) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Yukimi - For You (5054429199505) виниловая пластинка - фото 1
Yukimi - For You (5054429199505) виниловая пластинка - фото 2
Yukimi - For You (5054429199505) виниловая пластинка - фото 3
Yukimi - For You (5054429199505) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yukimi
Альбом (сингл)
FOR YOU
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yukimi - For You (5054429199505) виниловая пластинка - фото 1
  • Yukimi - For You (5054429199505) виниловая пластинка - фото 2
  • Yukimi - For You (5054429199505) виниловая пластинка - фото 3
  • Yukimi - For You (5054429199505) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726894
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Yukimi - For You (5054429199505) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429199505]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yukimi
Альбом (сингл)
FOR YOU
Жанр
Jazz
Трек-лист
Prelude For You, Make Me Whole, Break Me Down, Runaway, Elinam, Stream Of Conciousness, Rules Of School, Sad Makeup, Peace Reign, No Prince, Winter Is Not Dead, Jaxon, Feels Good To Cry
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yukimi - For You (5054429199505) виниловая пластинка

Юкими, известная певица и соосновательница номинированной на премию «Грэмми» группы Little Dragon, выпустит свой дебютный сольный альбом «For You» 28 марта 2025 года на лейбле Ninja Tune. Освободившись от влияния группы с этим дебютным сольным альбомом, она создает одни из самых красивых и проникновенных своих работ на сегодняшний день: глубоко личные и невероятно понятные. В «For You» Юкими элегантно переплетает музыкальные стили от джаза и соула до электронной поп-музыки, хип-хопа, фолка и психоделии, но темы ее сольных песен глубже, чем когда-либо прежде, охватывая любовь, потери, женскую энергию и врожденную стойкость. Сотрудничество с Эриком Бодином (ударные Little Dragon) и Лианн Ла Хавас стало для Юкими первым опытом написания и создания музыки с другой женщиной, позволив ей выразить свою женскую энергию раскрепощенным и личным образом. Соответственно, текст песни исследует ее внутреннюю силу в сложных жизненных ситуациях. Это замечательное заявление от артистки, вступающей в новый этап своей сольной карьеры, но при этом обладающей спокойствием и интуицией опытного ветерана с многолетним стажем в музыкальном бизнесе. Уникальный и изящный голос Юкими покорил поклонников с момента создания Little Dragon. Успех группы привел к выступлениям на самых больших (и самых маленьких) сценах мира — от Coachella до Tiny Desk на NPR — и сотрудничеству с такими артистами, как KAYTRANADA, Killer Mike, Gorillaz, Tinashe, Mac Miller, De La Soul, BADBADNOTGOOD, DJ Shadow, ODESZA, Kali Uchis, Faith Evans, Dave Sitek, Big Boi, Flume и JID. - Формат

Отзывы о товаре Yukimi - For You (5054429199505) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429199505]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yukimi
Альбом (сингл)
FOR YOU
Жанр
Jazz
Трек-лист
Prelude For You, Make Me Whole, Break Me Down, Runaway, Elinam, Stream Of Conciousness, Rules Of School, Sad Makeup, Peace Reign, No Prince, Winter Is Not Dead, Jaxon, Feels Good To Cry
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Юкими, известная певица и соосновательница номинированной на премию «Грэмми» группы Little Dragon, выпустит свой дебютный сольный альбом «For You» 28 марта 2025 года на лейбле Ninja Tune. Освободившись от влияния группы с этим дебютным сольным альбомом, она создает одни из самых красивых и проникновенных своих работ на сегодняшний день: глубоко личные и невероятно понятные. В «For You» Юкими элегантно переплетает музыкальные стили от джаза и соула до электронной поп-музыки, хип-хопа, фолка и психоделии, но темы ее сольных песен глубже, чем когда-либо прежде, охватывая любовь, потери, женскую энергию и врожденную стойкость. Сотрудничество с Эриком Бодином (ударные Little Dragon) и Лианн Ла Хавас стало для Юкими первым опытом написания и создания музыки с другой женщиной, позволив ей выразить свою женскую энергию раскрепощенным и личным образом. Соответственно, текст песни исследует ее внутреннюю силу в сложных жизненных ситуациях. Это замечательное заявление от артистки, вступающей в новый этап своей сольной карьеры, но при этом обладающей спокойствием и интуицией опытного ветерана с многолетним стажем в музыкальном бизнесе. Уникальный и изящный голос Юкими покорил поклонников с момента создания Little Dragon. Успех группы привел к выступлениям на самых больших (и самых маленьких) сценах мира — от Coachella до Tiny Desk на NPR — и сотрудничеству с такими артистами, как KAYTRANADA, Killer Mike, Gorillaz, Tinashe, Mac Miller, De La Soul, BADBADNOTGOOD, DJ Shadow, ODESZA, Kali Uchis, Faith Evans, Dave Sitek, Big Boi, Flume и JID. - Формат
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yukimi - For You (5054429199505) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4080 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...