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Клавиатура HP 220 Wireless (805T2AA) black купить с доставкой в Москве
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Клавиатура HP 220 Wireless (805T2AA) black

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Клавиатура HP 220 Wireless (805T2AA) black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Количество клавиш
106
Тип подключения
беспроводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726734
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Количество клавиш
106
Источник питания клавиатуры
1хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х4
Вес, г.
750

Описание товара Клавиатура HP 220 Wireless (805T2AA) black

Клавиатура 805T2AA HP 220 Wireless KBD с беспроводным соединением клавиатура (радиоканал), цифровой блок, USB



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура HP 220 Wireless (805T2AA) black




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Количество клавиш
106
Источник питания клавиатуры
1хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура 805T2AA HP 220 Wireless KBD с беспроводным соединением клавиатура (радиоканал), цифровой блок, USB


Теги товара: мембранные, тонкие
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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