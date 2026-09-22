Роутер Wi-Fi Mercusys MR25BE
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Роутер Wi-Fi Mercusys MR25BE
Двухдиапазонный роутер Mercusys MR25BE обеспечивает высокую скорость 3,6 Гбит/с в двух диапазонах. Благодаря поддержке Wi-Fi 7, MR25BE позволяет наслаждаться потоковой передачей в формате 8K, виртуальной и дополненной реальностью, видеоконференциями, онлайн-играми и быстрыми загрузками. Четыре всенаправленные антенны, фирменная оптимизация WiFi и технология Beamforming обеспечивают более широкое покрытие, большую емкость, более прочные и надежные соединения, а также меньше помех. Оснащенный одним портом WAN 1 Гбит/с и тремя портами LAN 1 Гбит/с, MR25BE позволяет вам в полной мере использовать возможности широкополосного доступа. Подключите к этим портам ПК, Smart TV, игровые консоли или сетевые хранилища (NAS) для сверхскоростного проводного подключения.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 180 руб.1545 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link TL-MR100-Outdoor
-
В наличииЦена 6 330 руб.1583 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Viva (NC-1913)
-
В наличииЦена 6 360 руб.1590 руб. в СплитРоутер Wi-Fi Mercusys MR85X
-
В наличииЦена 6 760 руб.1690 руб. в СплитМаршрутизатор Mikrotik L41G-2axD
-
В наличииЦена 6 850 руб. 10 920 руб.1713 руб. в СплитМаршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5)
-
В наличииЦена 6 920 руб.1730 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Racer (NC-4010)
-
В наличииЦена 7 240 руб.1810 руб. в СплитРоутер Wi-Fi Mercusys MR27BE
-
В наличииЦена 7 280 руб.1820 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX
-
В наличииЦена 7 280 руб.1820 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA
-
В наличииЦена 7 360 руб.1840 руб. в СплитWi-Fi роутер Netis NX62
-
В наличииЦена 7 480 руб.1870 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(2-PACK)) белый
-
В наличииЦена 7 520 руб.1880 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910)
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi Mercusys MR25BE