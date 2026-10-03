Маршрутизатор Asus 4G-N16 (90IG07E0-MO3H00)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649659
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Комплектация
- 4G-N16- адаптер- QSG- гарантийный талон- RJ45
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х12х7
Вес, г.
500
Описание товара Маршрутизатор Asus 4G-N16 (90IG07E0-MO3H00)
Беспроводной маршрутизатор Asus - 4G-N16, 2.4 ГГц, 300Мб/с, IEEE 802.11 a/b/g/n, 1x RJ-45, WWAN 150Мб/с, 2/2 antennas, 4G (SIM-slot), Чёрный, 4G-N16
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Комплектация
- 4G-N16- адаптер- QSG- гарантийный талон- RJ45
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Беспроводной маршрутизатор Asus - 4G-N16, 2.4 ГГц, 300Мб/с, IEEE 802.11 a/b/g/n, 1x RJ-45, WWAN 150Мб/с, 2/2 antennas, 4G (SIM-slot), Чёрный, 4G-N16
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Маршрутизатор Asus 4G-N16 (90IG07E0-MO3H00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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