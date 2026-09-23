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Wi-Fi роутер Cudy TR3000 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Cudy TR3000

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Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 1
Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 2
Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 3
Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 4
Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 5
Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 6
Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 7
Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 8
Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 9
Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 10
Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 11
Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 12
Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 13
Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 14
Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 15
Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 16
Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 1
  • Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 2
  • Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 3
  • Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 4
  • Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 5
  • Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 6
  • Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 7
  • Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 8
  • Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 9
  • Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 10
  • Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 11
  • Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 12
  • Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 13
  • Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 14
  • Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 15
  • Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 16
  • Wi-Fi роутер Cudy TR3000 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737718
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
синий
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Wi-Fi роутер, адаптер питания, RJ45 Ethernet-кабель, руководство по установке, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
118x80x27.5мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х5
Вес, г.
200

Описание товара Wi-Fi роутер Cudy TR3000

TR3000 - не только роутер, но и точка доступа, усилитель сигнала, совместим с Cudy Mesh для различных сценариев пользователя. В поездках на отдых или в командировку часто сталкиваемся с ситуацией, когда Wi-Fi в гостиничном номере медленный и относится к общедоступной сети . Для надежной защиты вашего подключения и создания вашей собственной быстрой локальной проводной и беспроводной сети отлично подходит компактный роутер TR3000 c встроенным VPN, питанием от Type-C, складными чувствительными антеннами, скоростными портами 2,5Гбит и 1Гбит, портом USB 3.0. Использует двухполосную технологию Wi-Fi 6 стандарта АХ3000, раздаёт беспроводной интернет на частотах 5 ГГц и 2,4 ГГц. Обеспечивает стабильность и высокую скорость беспроводного соединения до 3000 Мбит/сек.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Cudy TR3000




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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
синий
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
1
Развернуть
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Wi-Fi роутер, адаптер питания, RJ45 Ethernet-кабель, руководство по установке, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
118x80x27.5мм
Страна производитель
Китай
Описание
TR3000 - не только роутер, но и точка доступа, усилитель сигнала, совместим с Cudy Mesh для различных сценариев пользователя. В поездках на отдых или в командировку часто сталкиваемся с ситуацией, когда Wi-Fi в гостиничном номере медленный и относится к общедоступной сети . Для надежной защиты вашего подключения и создания вашей собственной быстрой локальной проводной и беспроводной сети отлично подходит компактный роутер TR3000 c встроенным VPN, питанием от Type-C, складными чувствительными антеннами, скоростными портами 2,5Гбит и 1Гбит, портом USB 3.0. Использует двухполосную технологию Wi-Fi 6 стандарта АХ3000, раздаёт беспроводной интернет на частотах 5 ГГц и 2,4 ГГц. Обеспечивает стабильность и высокую скорость беспроводного соединения до 3000 Мбит/сек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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