Wi-Fi роутер D-Link DWR-921/R3GR4HD
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер D-Link DWR-921/R3GR4HD
Маршрутизатор D-Link DWR-921 представлен в элегантном черно-белом корпусе и оснащен двумя съемными антеннами с коэффициентом усиления 5dBi. Предусматривается наличие Wi-Fi-модуля со скоростью передачи данных 150 Мбит/сек при частоте 2.4 ГГц, обладающего поддержкой стандартов 802.11b,g,n. Устройство весит 500 г, а его габариты составляют 19x11.15x2.35 см. Модель D-Link DWR-921 дополнена четырьмя LAN-портами, действующими со скоростью 100 Мбит/сек. Гарантией безопасности является наличие систем SPI и NAT. Для управления используются визуально понятный Web-интерфейс и технология SNMP. Предусматривается наличие функций IPSec, L2TP и PPTP. Поставка осуществляетс с блоком питания.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 330 руб.2083 руб. в СплитМаршрутизатор TP-Link ER605W
-
В наличииЦена 8 440 руб.2110 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik hEX S (RB760iGS)
-
В наличииЦена 8 550 руб.2138 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Archer MR500 AC1200
-
В наличииЦена 8 620 руб.2155 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910)
-
В наличииЦена 8 680 руб.2170 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer MR505
-
В наличииЦена 9 070 руб.2268 руб. в СплитМаршрутизатор Mercusys AC1200 (MR30)
-
В наличииЦена 9 230 руб.2308 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer GE230
-
В наличииЦена 9 300 руб.2325 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Archer AX72
-
В наличииЦена 9 470 руб.2368 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Sprinter SE (NC-3712)
-
В наличииЦена 9 520 руб.2380 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI 53030DFX
-
В наличииЦена 9 720 руб.2430 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Sprinter (NC-3711)
-
В наличииЦена 9 970 руб.2493 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND)
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер D-Link DWR-921/R3GR4HD