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Wi-Fi роутер D-Link DWR-921/R3GR4HD купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер D-Link DWR-921/R3GR4HD

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Wi-Fi роутер D-Link DWR-921/R3GR4HD - фото 1
Wi-Fi роутер D-Link DWR-921/R3GR4HD - фото 2
Wi-Fi роутер D-Link DWR-921/R3GR4HD - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150
Количество внешних антенн
нет
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
IPSec, L2TP и PPTP
  • Wi-Fi роутер D-Link DWR-921/R3GR4HD - фото 1
  • Wi-Fi роутер D-Link DWR-921/R3GR4HD - фото 2
  • Wi-Fi роутер D-Link DWR-921/R3GR4HD - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 559852
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
Межсетевой экран (Firewall), DMZ, Яндекс.DNS, защита от DDoS, фильтрация по IP, фильтрация по MAC, фильтрация по URL
Оперативная память/Флеш-память, Мб
64/16
Особенности
UPnP, гостевая сеть
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
4 (802.11n)
Класс Wi-Fi
N150
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150
Количество диапазонов wi-fi
1
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Маршрутизатор
да
Поддержка 3G/4G/5G
3G, 4G
Функции VPN
IPSec, L2TP и PPTP
Питание
блок питания 12В/1А
Габариты, мм
190 х 22 х 112
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х23х7
Вес, г.
700

Описание товара Wi-Fi роутер D-Link DWR-921/R3GR4HD

Маршрутизатор D-Link DWR-921 представлен в элегантном черно-белом корпусе и оснащен двумя съемными антеннами с коэффициентом усиления 5dBi. Предусматривается наличие Wi-Fi-модуля со скоростью передачи данных 150 Мбит/сек при частоте 2.4 ГГц, обладающего поддержкой стандартов 802.11b,g,n. Устройство весит 500 г, а его габариты составляют 19x11.15x2.35 см. Модель D-Link DWR-921 дополнена четырьмя LAN-портами, действующими со скоростью 100 Мбит/сек. Гарантией безопасности является наличие систем SPI и NAT. Для управления используются визуально понятный Web-интерфейс и технология SNMP. Предусматривается наличие функций IPSec, L2TP и PPTP. Поставка осуществляетс с блоком питания.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер D-Link DWR-921/R3GR4HD




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
Межсетевой экран (Firewall), DMZ, Яндекс.DNS, защита от DDoS, фильтрация по IP, фильтрация по MAC, фильтрация по URL
Оперативная память/Флеш-память, Мб
64/16
Особенности
UPnP, гостевая сеть
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
4 (802.11n)
Класс Wi-Fi
N150
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150
Количество диапазонов wi-fi
1
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
2
Развернуть
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Маршрутизатор
да
Поддержка 3G/4G/5G
3G, 4G
Функции VPN
IPSec, L2TP и PPTP
Питание
блок питания 12В/1А
Габариты, мм
190 х 22 х 112
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор D-Link DWR-921 представлен в элегантном черно-белом корпусе и оснащен двумя съемными антеннами с коэффициентом усиления 5dBi. Предусматривается наличие Wi-Fi-модуля со скоростью передачи данных 150 Мбит/сек при частоте 2.4 ГГц, обладающего поддержкой стандартов 802.11b,g,n. Устройство весит 500 г, а его габариты составляют 19x11.15x2.35 см. Модель D-Link DWR-921 дополнена четырьмя LAN-портами, действующими со скоростью 100 Мбит/сек. Гарантией безопасности является наличие систем SPI и NAT. Для управления используются визуально понятный Web-интерфейс и технология SNMP. Предусматривается наличие функций IPSec, L2TP и PPTP. Поставка осуществляетс с блоком питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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