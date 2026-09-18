Top.Mail.Ru
Wi-Fi MESH система Tenda MW6-2 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi MESH система Tenda MW6-2

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi MESH система Tenda MW6-2 - фото 1
Wi-Fi MESH система Tenda MW6-2 - фото 2
Wi-Fi MESH система Tenda MW6-2 - фото 3
Wi-Fi MESH система Tenda MW6-2 - фото 4
Wi-Fi MESH система Tenda MW6-2 - фото 5
Wi-Fi MESH система Tenda MW6-2 - фото 6
Wi-Fi MESH система Tenda MW6-2 - фото 7
Wi-Fi MESH система Tenda MW6-2 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi система
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество портов LAN
2
Количество юнитов в комплекте
2
  • Wi-Fi MESH система Tenda MW6-2 - фото 1
  • Wi-Fi MESH система Tenda MW6-2 - фото 2
  • Wi-Fi MESH система Tenda MW6-2 - фото 3
  • Wi-Fi MESH система Tenda MW6-2 - фото 4
  • Wi-Fi MESH система Tenda MW6-2 - фото 5
  • Wi-Fi MESH система Tenda MW6-2 - фото 6
  • Wi-Fi MESH система Tenda MW6-2 - фото 7
  • Wi-Fi MESH система Tenda MW6-2 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292922
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi система
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC2100
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
DNS, DHCP, UPnP, UDP
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
2 Pack
Количество юнитов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х6
Вес, кг.
1.25

Описание товара Wi-Fi MESH система Tenda MW6-2

Tenda Nova MW6 - это Wi-Fi Mesh система, которая способна работать в двух диапазонах и обеспечивать стабильную wi-fi сеть в больших помещениях. Она предназначена для построения единой Wi-Fi сети на большой площади (до 500 квадратных метров). Способна обеспечивать высокую скорость передачи данных. Гарантирует отличное Wi-Fi покрытие и быстрое, стабильное подключение к сети Интернет.Оснащена технологией Beamforming, Nova MW6 направляет WiFi сигнал в направлении расположения беспроводных устройств. Таким образом, вместо того, чтобы направлять сигнал в разные стороны, благодаря технологии Beamforming сигнал направляется в нужном направлении, непосредственно на устройство. Все блоки предварительно настроены, поэтому wi-fi сеть создать легко даже для больших домов. Оснащена мощным чипом и технологией MU-MIMO, nova MW6 способна поддерживать связь с большим количеством устройств, обеспечивая более "плавное" интернет соединение, работает с Alexa в качестве центра системы умного дома и открывает все функции в приложении Tenda Wi-Fi App. Позволяет без потери связи и подвисаний переходить между разными комнатами, продолжая просматривать видео или слушать музыку.

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система Tenda MW6-2




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi система
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC2100
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Развернуть
Сетевые протоколы и функции
DNS, DHCP, UPnP, UDP
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
2 Pack
Количество юнитов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Описание
Tenda Nova MW6 - это Wi-Fi Mesh система, которая способна работать в двух диапазонах и обеспечивать стабильную wi-fi сеть в больших помещениях. Она предназначена для построения единой Wi-Fi сети на большой площади (до 500 квадратных метров). Способна обеспечивать высокую скорость передачи данных. Гарантирует отличное Wi-Fi покрытие и быстрое, стабильное подключение к сети Интернет.Оснащена технологией Beamforming, Nova MW6 направляет WiFi сигнал в направлении расположения беспроводных устройств. Таким образом, вместо того, чтобы направлять сигнал в разные стороны, благодаря технологии Beamforming сигнал направляется в нужном направлении, непосредственно на устройство. Все блоки предварительно настроены, поэтому wi-fi сеть создать легко даже для больших домов. Оснащена мощным чипом и технологией MU-MIMO, nova MW6 способна поддерживать связь с большим количеством устройств, обеспечивая более "плавное" интернет соединение, работает с Alexa в качестве центра системы умного дома и открывает все функции в приложении Tenda Wi-Fi App. Позволяет без потери связи и подвисаний переходить между разными комнатами, продолжая просматривать видео или слушать музыку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi MESH система Tenda MW6-2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...