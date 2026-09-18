Wi-Fi MESH система Tenda MW6-2
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi MESH система Tenda MW6-2
Tenda Nova MW6 - это Wi-Fi Mesh система, которая способна работать в двух диапазонах и обеспечивать стабильную wi-fi сеть в больших помещениях. Она предназначена для построения единой Wi-Fi сети на большой площади (до 500 квадратных метров). Способна обеспечивать высокую скорость передачи данных. Гарантирует отличное Wi-Fi покрытие и быстрое, стабильное подключение к сети Интернет.Оснащена технологией Beamforming, Nova MW6 направляет WiFi сигнал в направлении расположения беспроводных устройств. Таким образом, вместо того, чтобы направлять сигнал в разные стороны, благодаря технологии Beamforming сигнал направляется в нужном направлении, непосредственно на устройство. Все блоки предварительно настроены, поэтому wi-fi сеть создать легко даже для больших домов. Оснащена мощным чипом и технологией MU-MIMO, nova MW6 способна поддерживать связь с большим количеством устройств, обеспечивая более "плавное" интернет соединение, работает с Alexa в качестве центра системы умного дома и открывает все функции в приложении Tenda Wi-Fi App. Позволяет без потери связи и подвисаний переходить между разными комнатами, продолжая просматривать видео или слушать музыку.
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Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
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