Wi-Fi роутер TENDA 4G07
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер TENDA 4G07
Роутер Tenda 4G07 подходит для организации скоростного доступа к Интернету везде, где есть доступ к сотовой сети. Устройство, в частности, может быть полезно владельцам загородных домов и людям, предпочитающим в летний период жить на даче. Маршрутизатор пригодится и в городе. Ничто не помешает вам использовать в качестве постоянного интернет-подключения кабельную линию. Роутер подключается к входящей интернет-линии по витой паре, с использованием порта WAN (который совмещен с одним из двух портов LAN). Один порт LAN при такой схеме соединения остается свободным и может быть, например, использован для кабельного подключения стационарного ПК или ноутбука. Постоянное использование мобильного интернет-соединения делает свободным оба порта LAN. При подключении к сотовой сети скорость приема информации ограничена 150 Мбит/с. Роутер Tenda 4G07 поддерживает оба диапазона Wi-Fi – 2.4 и 5 ГГц. Возможно одновременное функционирование этих диапазонов. Максимальная скорость соединения по Wi-Fi составляет 1167 Мбит/с. Управление маршрутизатором осуществляется через несложный веб-интерфейс.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитWi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000
-
В наличииЦена 4 670 руб.1168 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD
-
В наличииЦена 4 700 руб. 7 420 руб.1175 руб. в СплитWi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитWi-Fi роутер Asus RT-AX53U
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik RB750R2 белый
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik RB750UPr2 белый
-
В наличииЦена 5 380 руб. 7 060 руб.1345 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Archer AX53
-
В наличииЦена 5 500 руб.1375 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco E4 (DECO E4(2-PACK)) белый
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитWi-Fi роутер RB952UI-5AC2ND белый
-
В наличииЦена 5 590 руб.1398 руб. в СплитРоутер Wi-Fi Mercusys MB135-4G
-
В наличииЦена 5 650 руб.1413 руб. в СплитWi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack)
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TENDA 4G07