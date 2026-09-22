Стационарный сотовый телефон BQ 2839 Point White
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сотовый телефон
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723388
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сотовый телефон
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х19х5
Вес, г.
516
Описание товара Стационарный сотовый телефон BQ 2839 Point White
Стационарный сотовый телефон BQ 2839 Point с корпусом белого цвета в плане использования соответствует проводному телефону, но является портативным благодаря использованию для голосовых вызовов и передачи сообщений GSM-сетей. В нем предусмотрены слоты для размещения 2 SIM-карт. Аппарат можно разместить на рабочем столе или на стенном креплении. Для вывода номера, информации о вызове и других данных телефон располагает 2.8-дюймовым дисплеем с разрешением 320x240.
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Стационарный сотовый телефон BQ 2839 Point с корпусом белого цвета в плане использования соответствует проводному телефону, но является портативным благодаря использованию для голосовых вызовов и передачи сообщений GSM-сетей. В нем предусмотрены слоты для размещения 2 SIM-карт. Аппарат можно разместить на рабочем столе или на стенном креплении. Для вывода номера, информации о вызове и других данных телефон располагает 2.8-дюймовым дисплеем с разрешением 320x240.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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