Телефон Panasonic KX-TS2350RUW White
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
белый
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 215514
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
белый
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
нет
АОН
нет
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
630
Описание товара Телефон Panasonic KX-TS2350RUW White
Повторный набор последнего номера. Кнопка ”флэш”. Переключение тонального/импульсного набора. Регулировка громкости звонка. Регулировка громкости динамика. Возможность установки на стене.
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Бренд
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
белый
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
нет
АОН
нет
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Повторный набор последнего номера. Кнопка ”флэш”. Переключение тонального/импульсного набора. Регулировка громкости звонка. Регулировка громкости динамика. Возможность установки на стене.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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