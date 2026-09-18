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Телефон Panasonic KX-TS2350RUW White купить с доставкой в Москве
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Телефон Panasonic KX-TS2350RUW White

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Телефон Panasonic KX-TS2350RUW White
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
белый
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 215514
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
белый
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
нет
АОН
нет
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
630

Описание товара Телефон Panasonic KX-TS2350RUW White

Повторный набор последнего номера. Кнопка ”флэш”. Переключение тонального/импульсного набора. Регулировка громкости звонка. Регулировка громкости динамика. Возможность установки на стене.

Отзывы о товаре Телефон Panasonic KX-TS2350RUW White




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
белый
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
нет
АОН
нет
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Повторный набор последнего номера. Кнопка ”флэш”. Переключение тонального/импульсного набора. Регулировка громкости звонка. Регулировка громкости динамика. Возможность установки на стене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телефон Panasonic KX-TS2350RUW White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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